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Choque de autobuses causa al menos 35 muertos en Siria, según medios estatales

DAMASCO, Siria (AP) — Al menos 35 personas fallecieron y decenas más resultaron heridas el sábado debido al choque de dos autobuses en una autopista que conecta la capital de Siria, Damasco, con la provincia oriental de Deir el-Zour, informó la prensa estatal.

Al menos 30 personas resultaron heridas en el accidente entre un bus civil y otro del Ministerio del Interior en la autopista del desierto, dijo la agencia noticiosa oficial del país, SANA, citando a un funcionario del Ministerio de Salud.

Helicópteros militares sirios participaron en la operación, añadió.

La causa de la colisión no estaba clara por el momento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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