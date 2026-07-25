Choque de autobuses causa al menos 35 muertos en Siria, según medios estatales

Al menos 30 personas resultaron heridas en el accidente entre un bus civil y otro del Ministerio del Interior en la autopista del desierto, dijo la agencia noticiosa oficial del país, SANA, citando a un funcionario del Ministerio de Salud.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
DAMASCO, Siria (AP) — Al menos 35 personas fallecieron y decenas más resultaron heridas el sábado debido al choque de dos autobuses en una autopista que conecta la capital de Siria, Damasco, con la provincia oriental de Deir el-Zour, informó la prensa estatal.
Al menos 30 personas resultaron heridas en el accidente entre un bus civil y otro del Ministerio del Interior en la autopista del desierto, dijo la agencia noticiosa oficial del país, SANA, citando a un funcionario del Ministerio de Salud.
Helicópteros militares sirios participaron en la operación, añadió.
La causa de la colisión no estaba clara por el momento.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter