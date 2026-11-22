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Efraín Álvarez hizo el único tanto del encuentro después de lograr un remate cruzado dentro del área a los 21 minutos.

“La Máquina” tuvo la oportunidad de igualar al inicio del complemento, pero un remate de Rodolfo Rotondi con marco abierto lo mandó por encima de la portería.

Con esta victoria, las Chivas alcanzaron 33 unidades, para desplazar a los celestes a la segunda posición con 32 puntos. Este resultado también implicó que América (30) concluyera en la tercera posición.

Por tercera ocasión en la historia de los torneos cortos, el Rebaño Sagrado finaliza en lo más alto de la clasificación con miras a la liguilla, como sucedió en el Clausura 2008 (cuando cosecharon 33 puntos de la mano de Efraín Flores) y en el Apertura 2011 (con 30 unidades con José Luis Real). En ambas ocasiones, así como en esta, “La Máquina fue sublíder”.

Con este resultado quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Liguilla en la que Chivas se enfrentará a Pachuca; Cruz Azul al León; América a Monterrey y Atlas al Toluca.

Contexto La fase regular del torneo concluirá más tarde, cuando Necaxa reciba a Querétaro, dos equipos que llegaron a esta última jornada sin opciones de pelear por un sitio en la Liguilla.

FUENTE: AP