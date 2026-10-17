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Chivas rescata empate 1-1 con Tigres pero extiende a 4 fechas su racha sin triunfos en la Liga MX

GUADALAJARA, México (AP) — Jordan Carrillo se estrenó como goleador con las Chivas de Guadalajara para rescatar el sábado un empate 1-1 como local frente a Tigres en la Liga MX.

El resultado igualó la racha más larga sin victorias del Rebaño Sagrado en el certamen local bajo la dirección técnica del argentino Gabriel Milito, sumando cuatro partidos sin ganar.

Carrillo llevaba apenas cinco minutos en la cancha a los 77, cuando empujó en el corazón del área un pase enviado desde la banda izquierda. De esta manera venció al arquero argentino Nahuel Guzmán, quien hasta ese momento se había mostrado infranqueable.

Previamente, Juan Brunetta había abierto el marcador a los 36. El mediocampista argentino —naturalizado mexicano— definió con un potente disparo raso y cruzado al entrar al área, luego de que el conjunto felino recuperó la pelota en territorio rival.

Los Tigres disputaron toda la segunda mitad con diez hombres, ya que en el primer minuto del tiempo añadido de la etapa inicial, el propio Brunetta fue expulsado con tarjeta roja directa tras una dura entrada sobre Leonel Calderón.

Con esta igualada, Chivas se ubica en la cuarta posición con 20 puntos, mientras que Tigres vio interrumpida una seguidilla de dos victorias para situarse en la decimotercera casilla con 14 unidades.

Esta racha de tres empates y una derrota en las últimas cuatro jornadas del torneo Apertura representa el momento más crítico para el cuadro tapatío desde los tres descalabros y el empate registrados entre el 11 y el 31 de agosto de 2025, durante los primeros compromisos de Milito al frente del equipo.

La decimosegunda fecha del torneo Apertura continuará más tarde con los partidos León contra América, Toluca ante San Luis y Cruz Azul frente a Ciudad Juárez.

Santos Laguna golea 5-0 a Gallos para hilvanar cinco triunfos

Con un triplete de Tahiel Jiménez, además de tantos de Eduardo Aguirre y Javier Güemez, Santos goleó 5-0 a Querétaro, logrando su quinta victoria al hilo en la competición.

Jiménez abrió la cuenta a los 29 minutos; a los 63 y 90+3 hizo los otros tantos de su hat trick. Aguirre amplió la ventaja al 44, poco antes del descanso. Güemez hizo el cuarto con un penal bien ejecutado a los 87.

El cuadro lagunero, que sólo registraba una victoria y un empate antes de esta racha positiva, asciende al octavo lugar de la clasificación con 16 puntos.

Por su parte, Querétaro sufrió apenas su tercer tropiezo del torneo tras haber hilado cinco jornadas invicto, manteniéndose en la quinta posición con 20 unidades.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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