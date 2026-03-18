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Chivas golea en casa 5-0 a León para asumir el liderato del torneo Clausura de la Liga MX

GUADALAJARA, México (AP) — Golazos de Brian Gutiérrez y Santiago Sandoval abrieron el camino para que Chivas goleara el miércoles 5-0 a León, para asumir el liderato del torneo Clausura de la Liga MX.

Gutiérrez se estrenó como goleador en el fútbol mexicano con un disparo desde la medialuna, que se metió en la horquilla a los 36 minutos.

Santiago Sandoval poco después del reinicio a los 46, con un zurdazo cruzado que hizo comba antes de terminar al fondo de las redes.

Armando González amplió la goleada con un penal que el árbitro Jorge Camacho marcó tras revisar el video, para llegar a nueve dianas en el campeonato.

Ángel Sepúlveda hizo más sonora la goleada con un remate de zurda desde el área al 90.

En el noveno minuto del descuento, Hugo Camberos selló la goleada con un remate dentro del área ante la mala disposición de la defensiva del León.

La victoria deja a Chivas en el liderato con 27 puntos, uno por delante del Cruz Azul y dos por encima del bicampeón Toluca, único invicto del certamen.

Los ‘Panzas verdes’ hilvanaron su tercer revés en el torneo para quedarse con 10 puntos en la 16ta posición.

La superioridad de Chivas fue abrumadora, al grado que el arquero Óscar García fue la figura de los esmeraldas luego de hacer varias intervenciones que apagaron el grito de gol en las gradas en la primera mitad.

Las cosas se complicaron más para los esmeraldas cuando se quedaron con 10 elementos después de la expulsión de Jordi Cortizo, después de que el árbitro Jorge Camacho recurrió al video para valorar con tarjeta roja una dura entrada.

Armando ‘La Hormiga’ González hilvanó su tercera jornada marcando goles para las Chivas y así llegar a nueve en su cuenta personal, para estar uno por detrás del líder de goleo Joao Pedro (San Luis) con quien compartió, junto con Paulinho (Toluca), el título de goleo del torneo Apertura pasado.

Chivas realizó más de 25 remates, siete de los cuales fueron con dirección de arco, mientras que los visitantes hicieron su primer remate hasta la recta final.

En las gradas del Estadio Akron se encontraba el entrenador argentino, naturalizado mexicano, Javier Gandolfi, quien asumirá después de este partido la dirección técnica del León, luego de la remoción después del partido pasado de Ignacio Ambriz.

Chivas buscará mantenerse en la cima del campeonato cuando el sábado visite a Rayados de Monterrey. Para León se viene una nueva salida para visitar a San Luis, donde se espera el debut de Gandolfi en el banquillo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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