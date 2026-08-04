Chipotle retira chiles jalapeños de varios restaurantes mientras se investiga un brote de salmonela

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ARCHIVO – El logotipo de Chipotle en una sucursal, el 13 de agosto de 2025, en Newton, Massachusetts. (AP Foto/Charles Krupa, Archivo) AP

En un breve comunicado, Chipotle sostuvo que la “salud y seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad” y que estaba al tanto de que las autoridades investigan el origen de un brote de salmonela que afecta a varios minoristas del sector de servicios de comida.

La empresa añadió que retiró los jalapeños por precaución y que “los reemplazó por producto de otros productores”. No precisó cuántos de sus restaurantes se vieron afectados ni de dónde provenían los chiles anteriores.

El Departamento de Salud de Minnesota (MDH, por sus siglas en inglés) confirmó el martes que ya investiga un brote de salmonela vinculado a varios restaurantes de comida rápida de estilo mexicano, y que los jalapeños son la fuente sospechosa. Las autoridades identificaron 110 casos en el estado. Chipotle representó la mayoría de los restaurantes en los que pudieron contactar a los consumidores afectados para una entrevista —quienes comieron en la cadena entre mediados de junio y mediados de julio—, pero no todos.

“Con base en toda la evidencia hasta ahora, la comida que enfermó a las personas también se sirvió en otros restaurantes”, señaló en un comunicado Carlota Medus, supervisora principal de epidemiología en la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del MDH.

Agregó que Chipotle ha cooperado a lo largo de la investigación y que, dadas las medidas que la empresa ha implementado, a su departamento no le preocupa la cadena en este momento. Aun así, indicó que “es demasiado pronto para que sepamos si el brote continúa” y que es posible que se esté sirviendo comida contaminada en otros lugares.

El Departamento de Salud de Minnesota señaló que otros estados contribuyen a la investigación, sin ofrecer más detalles. Y a nivel federal, el MDH añadió que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) realiza la investigación de rastreo, que abarca, entre otros productos, los chiles jalapeños.

Hasta el martes, la FDA no había respondido a la solicitud de información adicional de The Associated Press. Las acciones de Chipotle Mexican Grill, con sede en California, se desplomaron más de un 9% en las operaciones de la tarde. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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