China usa cañones de agua contra 2 buques filipinos al tiempo que diplomáticos se reúnen en Manila

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, ofrece un discurso durante la sesión plenaria de clausura de la Conferencia de Alto Nivel de las Altas Partes Contratantes del Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN, el viernes 24 de julio de 2026, en la ciudad de Pasay, Gran Manila, Filipinas. (Foto AP/Aaron Favila) AP

China reclama prácticamente todo el paso marítimo, una ruta clave del comercio mundial, pese a un fallo arbitral de 2016 basado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 que invalidó las amplias reclamaciones de Beijing.

El más reciente cara a cara en alta mar ocurrió cerca del banco de arena Scarborough por segundo día consecutivo. La Guardia Costera filipina informó que un buque de la Guardia Costera china se aproximó a una embarcación pesquera del gobierno filipino a una distancia de siete metros (23 pies), en lo que calificó como una maniobra “temeraria” que creó un grave riesgo de colisión.

La Guardia Costera filipina condenó enérgicamente “las medidas peligrosas y poco profesionales de la Guardia Costera china”, al señalar que el banco de arena “es una parte integral del territorio filipino y sus aguas circundantes forman parte del mar territorial y de la zona económica exclusiva del país”.

La Guardia Costera china afirmó que varias embarcaciones filipinas, incluidas tres naves de la Guardia Costera, se congregaron en las aguas el viernes y que emitió advertencias verbales, desplegó medidas de intercepción y utilizó cañones de agua para expulsarlas.

“Advertimos enérgicamente a Filipinas que cese de inmediato sus acciones infractoras y provocadoras o que asuma todas las consecuencias que puedan surgir”, resaltó en un comunicado.

Incidentes violentos en el mar de China Meridional, en lo alto de la agenda de la ASEAN

Los prolongados enfrentamientos territoriales de décadas figuraron entre los temas principales en la agenda de los ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y de sus homólogos asiáticos y occidentales, durante tres días de conversaciones a puerta cerrada que comenzaron el martes en la capital filipina.

Los ministros de la ASEAN abordaron las disputas en el mar de China Meridional el martes y emitieron una declaración conjunta en la que indicaron que “algunos ministros expresaron preocupaciones sobre las recuperaciones de tierras, las actividades, los incidentes graves en la zona, incluidas medidas que ponen en riesgo la seguridad de todas las personas, y los daños al medio ambiente marino”.

Los principales diplomáticos del bloque regional de 11 naciones celebraron “avances significativos” en las negociaciones con China sobre un código de conducta que busca evitar una gran confrontación armada en las aguas en disputa. Señalaron que aspiran a concluir las negociaciones este año.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y su homólogo chino Wang Yi se reunieron el miércoles al margen de las conversaciones de la ASEAN y hablaron de la disputa del lunes en el Second Thomas Shoal, al calificar el incidente como “escalatorio”.

Dos marineros filipinos a bordo de una embarcación resultaron heridos tras ser golpeados con postes de madera por personal de la Guardia Costera china en otra embarcación, informó Filipinas. China acusó a marineros filipinos de atacar a los chinos con remos y palos largos.

Casi una semana de reuniones ministeriales en Manila culminó el viernes con la conmemoración del Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN de 1976, un pacto de no agresión, en la que la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, manifestó que, en un momento de incertidumbre global, la paz debe defenderse siempre.

“La paz es una elección diaria”, expresó Lazaro. “Requiere un trabajo continuo, una moderación deliberada, un diálogo inclusivo y una adhesión inquebrantable al Estado de derecho”.

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El periodista de video de The Associated Press Joeal Calupitan en Manila, Filipinas, y el redactor Ken Moritsugu en Beijing contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP