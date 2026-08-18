China recupera por primera vez en tierra una etapa de cohete espacial

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En esta imagen difundida por la Agencia de Noticias Xinhua, el cohete Zhuque-3 Y2 despega de la zona de innovación espacial comercial de Dongfeng, el miércoles 19 de agosto de 2026, en e noroeste de China. (Wang Jiangbo/Xinhua via AP) AP

Aunque es la primera vez que China recupera con éxito una etapa de cohete en tierra, la nación ya lo había conseguido anteriormente en una plataforma marítima apenas el mes pasado.

El cohete reutilizable Zhuque-3 fue lanzado el miércoles por la mañana y posteriormente se recuperó la primera etapa de la nave, informó la agencia noticiosa estatal Xinhua.

SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, han estado recuperando cohetes desde 2015, lo que ha ayudado a reducir los costos de lanzamiento al reutilizar hardware que, de otro modo, se habría desechado luego de llevar al espacio satélites y otras cargas útiles.

Xinhua señaló que la recuperación del miércoles también marcó el primer uso de patas de aterrizaje desplegables en un cohete Chino, calificando el resultado como “un gran avance en la tecnología de cohetes reutilizables del país”.

La primera etapa de un cohete Long March-10B se separó tras el despegue del 10 de julio y regresó a una plataforma en el altamar. En esa ocasión, se recuperó mediante un sistema de captura con red.

Al día siguiente, Japón realizó el primer vuelo de prueba de un cohete reutilizable, que despegó y aterrizó de forma segura.

Japón también intenta ponerse al día con la tecnología necesaria para reducir los costos de lanzamiento y competir en el mercado espacial global. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP