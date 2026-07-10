China recupera la primera etapa de un cohete para reutilizarla

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En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, una imagen tomada con un dron muestra la captura exitosa de la primera etapa del cohete portador Larga Marcha-10B --que había regresado a una plataforma marítima-- mediante un sistema de captura con red, el viernes 10 de julio de 2026, cerca de Wenchang, en la provincia de Hainan, en el sur de China. (Xing Guangli/Agencia de Noticias Xinhua vía AP) AP

La primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B se separó de la segunda etapa después del despegue y regresó a una plataforma en el mar, indicó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Es la primera vez que China recupera la primera etapa de un cohete. SpaceX, de Estados Unidos, lo ha hecho desde hace varios años para reducir los costos de lanzamiento mediante la reutilización del propulsor que ayuda a elevar los satélites, o lo que sea que el cohete esté transportando al espacio.

El cohete Larga Marcha fue lanzado desde la isla china de Hainan, un popular destino de playa frente a la costa sur del país.

La configuración reutilizable del cohete puede lanzar una carga útil de hasta 16.000 kilogramos (35.275 libras) a lo que se conoce como órbita terrestre baja, señaló Xinhua.

La carga útil máxima del Falcon 9 de SpaceX es de 22.800 kilogramos (50.265 libras), según el sitio web de SpaceX. Los cohetes Falcon transportan astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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