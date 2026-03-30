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China reanuda vuelos directos a Corea del Norte tras 6 años

BEIJING (AP) — La aerolínea de bandera de China reanudó el lunes los vuelos directos entre Beijing y la capital de Corea del Norte, Pyongyang, poco después del restablecimiento de los servicios de trenes de pasajeros entre ambas capitales.

Gente hace fila ante el mostrador de Air China para toma un vuelo directo entre Beijing y la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en el Aeropuerto Internacional Beijing Capital en Beijing, el lunes 30 de marzo de 2026. (Iori Sagisawa/Kyodo News via AP)
Gente hace fila ante el mostrador de Air China para toma un vuelo directo entre Beijing y la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en el Aeropuerto Internacional Beijing Capital en Beijing, el lunes 30 de marzo de 2026. (Iori Sagisawa/Kyodo News via AP) AP

El vuelo de Air China fue recibido por el embajador chino en Corea del Norte, Wang Yajun, y otros diplomáticos, según medios estatales chinos.

El servicio de trenes de pasajeros de China a Corea del Norte se reanudó el 12 de marzo.

Los vuelos y los trenes de pasajeros hacia Corea del Norte habían estado suspendidos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La aerolínea norcoreana Air Koryo reanudó los vuelos entre las capitales en 2023.

Corea del Norte prohibió durante la pandemia la entrada de todos los turistas extranjeros, pero ha empezado a flexibilizar las restricciones, y un grupo turístico ruso ingresó al país en 2024.

Antes de la prohibición, los grupos turísticos chinos representaban el 90% de todos los visitantes a Corea del Norte, y la demora en reanudar los viajes desde China sorprendió a los observadores.

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y un aliado importante, pero Beijing ha manifestado a lo largo de los años su desaprobación por las pruebas y lanzamientos de misiles de Corea del Norte que podrían usarse para atacar a Corea del Sur y Estados Unidos.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, viajó a Beijing en septiembre para asistir a un enorme desfile militar, la primera vez en décadas que un líder norcoreano estaba presente en un desfile militar chino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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