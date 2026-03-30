China reanuda vuelos directos a Corea del Norte tras 6 años

Gente hace fila ante el mostrador de Air China para toma un vuelo directo entre Beijing y la capital de Corea del Norte, Pyongyang, en el Aeropuerto Internacional Beijing Capital en Beijing, el lunes 30 de marzo de 2026. (Iori Sagisawa/Kyodo News via AP) AP

El vuelo de Air China fue recibido por el embajador chino en Corea del Norte, Wang Yajun, y otros diplomáticos, según medios estatales chinos.

El servicio de trenes de pasajeros de China a Corea del Norte se reanudó el 12 de marzo.

Los vuelos y los trenes de pasajeros hacia Corea del Norte habían estado suspendidos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La aerolínea norcoreana Air Koryo reanudó los vuelos entre las capitales en 2023.

Corea del Norte prohibió durante la pandemia la entrada de todos los turistas extranjeros, pero ha empezado a flexibilizar las restricciones, y un grupo turístico ruso ingresó al país en 2024.

Antes de la prohibición, los grupos turísticos chinos representaban el 90% de todos los visitantes a Corea del Norte, y la demora en reanudar los viajes desde China sorprendió a los observadores.

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y un aliado importante, pero Beijing ha manifestado a lo largo de los años su desaprobación por las pruebas y lanzamientos de misiles de Corea del Norte que podrían usarse para atacar a Corea del Sur y Estados Unidos.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, viajó a Beijing en septiembre para asistir a un enorme desfile militar, la primera vez en décadas que un líder norcoreano estaba presente en un desfile militar chino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP