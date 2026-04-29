China prohíbe la venta y el vuelo de drones dentro de Beijing a partir de mayo

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Un vendedor atiende a un visitante en un puesto que exhibe drones en la Feria de Cantón, en Guangzhou, sur de China, el 15 de abril de 2026. (Foto AP/Andy Wong) AP

El gobierno municipal de la capital china aprobó a finales de marzo una serie de ordenanzas que prohíben la venta y los vuelos de drones, aunque desde hace tiempo se ha impedido a los usuarios volar drones dentro de la ciudad.

Una búsqueda en Taobao, una de las principales plataformas de compras en línea de China, mostró que los usuarios con una dirección de entrega en Beijing no podían finalizar la compra si tenían un dron en el carrito. Un empleado de una tienda en Beijing de la marca de electrónica de consumo DJI comentó al medio respaldado por el Estado Jiemian que les han indicado que se deshagan de cualquier dron en su inventario para el jueves.

Las nuevas regulaciones señalan que se harán excepciones para universidades, instituciones de investigación o usos de seguridad pública, pero que los usuarios tendrían que obtener permiso de la policía. Las personas que infrinjan la norma se enfrentan a una posible multa de 500 yuanes (73 dólares) y podrían confiscarles los aparatos.

Los usuarios de drones en China ya tienen que registrar una cuenta en un portal gubernamental con su nombre real e identidad antes de que se les permita volar los drones.

Las empresas chinas dominan el mercado mundial de drones de consumo, lo que ha suscitado preocupaciones de seguridad en países, entre ellos Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comunicaciones ha prohibido nuevos modelos de drones extranjeros.

Las restricciones de seguridad en Beijing suelen ser más estrictas que en otras partes del país. Anteriormente, China ha restringido a conductores de Tesla estacionar sus vehículos en ciertos complejos gubernamentales, incluido en un aeropuerto, debido a preocupaciones de espionaje por las cámaras instaladas en el automóvil.

__________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP