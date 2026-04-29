China niega presión a buques panameños tras advertencia de EEUU y varios países latinoamericanos

Un buque de carga es guiado por un remolcador a través del Canal de Panamá en Ciudad de Panamá, el jueves 9 de abril de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

“Esas declaraciones son completamente infundadas y distorsionan la realidad”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, durante una conferencia de prensa.

El martes, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago afirmaron que "la libertad de nuestra región no es negociable” y que las acciones recientes de China que han afectado a embarcaciones panameñas "son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringir la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”.

El pasado 29 de enero la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la concesión de dos puertos a orillas del Canal de Panamá que eran operados por la empresa hongkonesa CK Hutchinson.

El gobierno de Panamá tomó el control de los puertos de Balboa y Cristóbal en febrero y permitió que filiales de Maersk y Mediterranean Shipping Company asumieran las operaciones en esas terminales.

Desde febrero —y con mayor intensidad en abril— se ha observado un incremento en las retenciones de buques de bandera panameña que son sometidos a inspección en los puertos de China.

De los 124 barcos detenidos en puertos chinos para inspección en marzo 92 —casi el 75%— tenían bandera panameña, según datos públicos del MOU de Tokio, una organización regional de control del Estado rector del puerto que agrupa a 22 autoridades miembros en la región Asia-Pacífico.

El canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, dijo a The Associated Press que se están haciendo todos los esfuerzos para defender la competitividad de la bandera panameña.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos aborda el tema. El 2 de abril el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó su apoyo a Panamá y dijo que las retenciones, retrasos y otros obstáculos a la circulación de buques socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales, aumentan los costos para las empresas y consumidores y erosionan la confianza en el sistema comercial internacional.

El portavoz de la cancillería china se preguntó el miércoles "¿quién ocupaba durante mucho tiempo el Canal de Panamá, invadió armadamente Panamá y pisoteaba arbitrariamente su soberanía y dignidad?” en alusión a Washington, defendió las inspecciones a los buques como acciones normales, y pidió a los países firmantes del comunicado que “no se dejen engañar ni utilizar por fuerzas con intenciones ocultas”.

A principios de este mes Panama Ports Company, que forma parte de CK Hutchison, inició un procedimiento de arbitraje contra Maersk tras acusarla de alinearse con Panamá en un plan para hacerse con el control de las operaciones portuarias en el crucial canal del país centroamericano.

FUENTE: AP