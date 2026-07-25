China multa a la plataforma de viajes Trip.com con 765 millones de dólares por abusos de monopolio

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Trabajadoras atienden a una viajera en un puesto de promoción de la agencia de viajes Trip.com en Beijing, el 15 de junio de 2025. (AP Foto/Andy Wong) AP

Trip.com, que gestiona Ctrip y Skyscanner entre otras marcas, restringía la competencia en el mercado mediante prácticas como suscribir acuerdos de exclusividad con algunos hoteles y ofrecerles una asignación prioritaria de tráfico, indicó la Administración Estatal de Regulación del Mercado en un comunicado.

De acuerdo con el regulador, la empresa prohibía a algunos hoteles colaborar con plataformas de la competencia y exigía también a ciertos operadores hoteleros que trabajaban en múltiples webs que garantizaran que las tarifas en la suya fueran las más bajas disponibles online.

El regulador manifestó que Trip.com había estado abusando de su posición dominante en el sector desde al menos 2020.

El organismo regulador, que inició su investigación contra Trip.com en enero, señaló que confiscó “ganancias ilegales” por más de 1.600 millones de yuanes (245 millones de dólares) al grupo y que impuso una multa de más de 3.500 millones de yuanes (520 millones de dólares).

Además, se pidió a la empresa que reembolsara unos 122 millones de yuanes (18 millones de dólares) que retenía a operadores hoteleros.

El comunicado del regulador indicó que la conducta de Trip.com había “eliminado y restringido la competencia en el mercado, limitado a los operadores hoteleros para realizar negocios entre plataformas, vulnerado el derecho de los operadores hoteleros a fijar sus propios precios y perjudicado los intereses de los consumidores”.

Trip.com reconoció la decisión en un comunicado el sábado y agregó que “la acepta sinceramente y la acatará con determinación”. “(Vamos a) implementar de manera sistemática las medidas de rectificación, punto por punto, y garantizar su plena ejecución”, dijo el grupo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP