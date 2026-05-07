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China impone pena de muerte suspendida a dos exministros de Defensa acusados de sobornos

BEIJING (AP) — Un tribunal militar chino condenó el jueves a penas de muerte suspendidas a los exministros de Defensa Li Shangfu y Wei Fenghe, acusados de soborno, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

Li y Wei fueron destituidos de sus cargos en los últimos años como parte de la purga del presidente, Xi Jinping, contra altos funcionarios de Defensa y del ejército.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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