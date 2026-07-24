China impone controles de exportación a 14 entidades de la UE por sanciones sobre Rusia

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ARCHIVO - Una grúa carga un contenedor de transporte en un camión en una terminal de contenedores automatizada en Tianjin, China, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Mahesh Kumar A., archivo) AP

Las empresas chinas no podrán exportar artículos de doble uso —que pueden utilizarse tanto con fines civiles como militares— a las 14 organizaciones europeas, indicó el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

Además, se prohíbe a las empresas extranjeras suministrar a las 14 entidades artículos de doble uso fabricados en China.

Entre las empresas europeas afectadas figuran el fabricante checo de vehículos Tatra Trucks, el productor italiano de motores eléctricos Lafert SpA, el fabricante alemán Sindlhauser Materials GmbH y el fabricante francés de drones Cavok UAS.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló que las medidas se adoptaron en represalia a la decisión que la Unión Europea tomó el jueves de añadir a 14 empresas de China continental y Hong Kong a su más reciente lista de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania.

El portavoz agregó que las medidas tienen como objetivo “salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales, y cumplir con obligaciones internacionales como la no proliferación, en respuesta a las medidas atroces de la Unión Europea”.

La Unión Europea adoptó el jueves su 21er paquete de sanciones contra Rusia, dirigido a bancos, empresas de criptomonedas y fabricantes de equipo militar, entre otras categorías. Las sanciones incluyeron entidades de otros países como China, India y Turquía, a las que se considera que proporcionan a Rusia bienes y tecnología de doble uso.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP