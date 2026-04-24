China enviará de nuevo pandas gigantes a Atlanta

ARCHIVO - Uno de los cuatro pandas del zoo de Atlanta descansa en su recinto, el 30 de diciembre de 2023, en Atlanta. (AP Foto/Kate Brumback, archivo) AP

China anunció el viernes que enviará dos pandas gigantes al zoo de Atlanta, en los últimos esfuerzos de la llamada diplomacia del panda de Beijing pese a las tensiones con Washington, y a menos de un mes de la esperada visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la capital china.

La Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre señaló en un comunicado que Ping Ping, un macho, y Fu Shuang, una hembra, ambos procedentes del Centro de Investigación y Cría del Panda Gigante en Chengdu, darán inicio a una cooperación en conservación de una década en virtud de un acuerdo firmado con el zoológico el año pasado.

Aunque no precisó la fecha de su partida, la asociación indicó que la parte estadounidense estaba llevando a cabo mejoras en las instalaciones, entre otros trabajos de preparación, para crear un entorno más cómodo y seguro para la pareja. Mientras, expertos chinos proporcionaban orientación técnica acerca de las mejoras, agregó.

El anuncio se produjo semanas antes de la visita prevista de Trump a China a mediados de mayo, durante la cual se espera que aborde diversos asuntos, incluido el comercio, con su homólogo, Xi Jinping.

Zoo Atlanta indicó en un comunicado el jueves que estaba encantado y honrado de que se confiara en el centro como custodio de los pandas y de colaborar con la asociación.

“Estamos deseando conocer a Ping Ping y Fu Shuang y dar la bienvenida a nuestros socios, visitantes, ciudad y comunidad de nuevo a la maravilla y la alegría de los pandas gigantes”, apuntó el presidente del zoológico, Raymond B. King.

Durante un acuerdo anterior entre el zoo y China que concluyó en 2024, los pandas Lun Lun y Yang Yang dieron a luz a siete crías, informó el centro. Lun Lun y Yang Yan y sus dos crías más jóvenes salieron de Atlanta rumbo a China en octubre de 2024, donde reside el resto de su descendencia, añadió.

El programa chino de préstamo de pandas gigantes se conoce desde hace tiempo como una herramienta de la diplomacia de bajo perfil de Beijing, pero su importancia para la conservación podría haber sido un motivo clave por el que Beijing está renovando su cooperación con zoos estadounidenses en un momento en que, por lo demás, las relaciones entre las dos naciones son tensas.

La asociación indicó el viernes que la nueva ronda de cooperación ayudará a China y a Estados Unidos a obtener más resultados en ámbitos que van desde la prevención y el tratamiento de enfermedades hasta los intercambios científicos.

Los pandas gigantes han sido durante mucho tiempo un símbolo de la amistad entre Estados Unidos y China, desde que Beijing regaló una pareja de pandas al Zoológico Nacional en Washington en 1972.

En 2024, el Zoológico Nacional en Washington y el Zoológico de San Diego también recibieron pandas de China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP