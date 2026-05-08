China dice que las exportaciones suben 14,1% interanual antes de cumbre Trump-Xi

La bandera china ondea en el distrito financiero central el lunes 15 de julio de 2024, en Beijing, China. (AP Foto/Vincent Thian) AP

Los datos se publicaron apenas unos días antes de una reunión prevista la próxima semana entre el presidente estadounidense Donald Trump y el gobernante chino, Xi Jinping, en Beijing.

La cifra superó las estimaciones de los analistas y representó una mejora significativa frente al crecimiento interanual del 2,5% registrado en marzo.

Las importaciones subieron 25,3%, por debajo del crecimiento del 27,8% de marzo, pero aun así se mantuvieron sólidas.

La reunión Trump-Xi llega en un momento en que las relaciones están bajo presión por diversos asuntos. Pese a ello, los empeños para poner fin a la guerra en Irán han eclipsado las fuentes habituales de fricción.

“Prevemos que, en general, la demanda externa siga siendo un motor sólido del crecimiento este año”, expresó Lynn Song, economista en jefe para la Gran China del banco holandes ING, probablemente impulsada por las exportaciones chinas de semiconductores y automóviles.

En marzo, los gobernantes chinos fijaron una meta de crecimiento económico anual de entre 4,5% y 5%, ligeramente por debajo de la expansión del 5% del año pasado y el objetivo más bajo desde 1991. Se prevé que el crecimiento de las exportaciones siga apuntalando a la economía en general, especialmente a medida que los envíos desde China hacia Europa, el sudeste asiático, América Latina y África aumentaron en los últimos meses.

Además de los empeños por mediar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Irán, es probable que el comercio y los controles a las exportaciones —incluidos los relacionados con las tierras raras y las restricciones tecnológicas de Estados Unidos a China— figuren en la agenda durante la cumbre Trump-Xi, tras una tregua comercial entre Estados Unidos y China de un año alcanzada a finales del año pasado, cuando ambos gobernantes se reunieron por última vez en Corea del Sur.

Es poco probable que haya avances importantes en los controles a las exportaciones, pero la próxima reunión de los líderes podría aportar medidas “graduales” para resolver fricciones comerciales, indicaron economistas de HSBC en una nota de investigación reciente.

“En conjunto, China parece tener más margen de maniobra”, escribió Leah Fahy, economista sénior para China de Capital Economics, en una nota. “Pero los aranceles más altos no han impedido que las exportaciones de China sigan disparándose durante el último año, y Beijing ha demostrado que está dispuesto a esperar a que pase la presión de Estados Unidos”.

Para China, los aumentos de los precios del petróleo y los combustibles provocados por la guerra en Irán también están elevando los costos de manufactura y logística en sus numerosas fábricas, afirmó Wei Li, responsable de inversiones multiactivo en BNP Paribas Securities (en China), mientras que una inflación global más alta podría reducir el poder adquisitivo de los consumidores en los mercados de productos chinos en el extranjero.

Aun así, la economía china en general se ha mantenido resistente en comparación con otros países, gracias a sus grandes reservas de petróleo y a fuentes de energía más diversificadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP