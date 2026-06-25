China defiende sus patrullas al este de Taiwán tras la alarma de tres países europeos

ARCHIVO - En esta imagen, distribuida por la Guardia Costera de Taiwán, un efectivo vigila un buque de la marina de China que opera cerca del islote de Pengjia, al norte de Taiwán, el 23 de mayo de 2024. (Guardia Costera de Taiwán vía AP, archivo) AP

Mientras los tres países europeos afirmaron que la actividad, que no identificaron específicamente, ponía en peligro la estabilidad regional, un portavoz del Ministerio de Exteriores chino señaló que las actividades de aplicación de la ley y patrulla de Beijing tenían como objetivo mantener la estabilidad regional y el orden marítimo.

China desplegó buques de la guardia costera en respuesta a un anuncio de Japón y Filipinas de que discutirían sus límites marítimos en aguas que Beijing considera propias.

“Estas son acciones necesarias en respuesta a la manipulación de Japón y Filipinas de los asuntos de delimitación marítima y a la vulneración de los derechos e intereses marítimos de China”, dijo el vocero, Guo Jiakun, en una conferencia de prensa diaria.

Un comunicado conjunto de las embajadas de facto de las tres naciones europeas en Taiwán indicó que las acciones de China amenazaban la estabilidad regional, la libertad de navegación y la seguridad del transporte marítimo internacional. Estados Unidos también expresó preocupación por la actividad, reportó la Agencia Central de Noticias de Taiwán.

Taiwán dijo a principios de mes que buques de la guardia costera china estaban hostigando a embarcaciones comerciales cerca de la isla al pedirles que comunicaran sus rutas previstas.

Estas aguas son una ruta marítima vital para el transporte de petróleo y gas, así como de mercancías, desde Oriente Medio y Europa a puertos en China, Japón y Corea del Sur. Taiwán es una isla autogobernada, pero Beijing reclama el territorio como propio, junto con los derechos sobre las aguas circundantes.

Guo afirmó que las actividades de la guardia costera eran “ejercicios legítimos de jurisdicción de conformidad con la ley”.

Las tensiones entre Beijing y Tokio aumentaron luego de que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sugirió el año pasado que las fuerzas armadas del país podrían intervenir si China emprendiera una acción militar contra Taiwán.

La cuestión de Taiwán se considera un punto crítico que podría desencadenar hostilidades entre China y Estados Unidos, principal proveedor de armamento a Taiwán para su defensa.

China hizo navegar esta semana por el estrecho de Taiwán a su portaaviones más nuevo y potente, apenas unas horas después de que Taiwán iniciara maniobras militares de cinco días para practicar su respuesta ante un posible ataque chino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP