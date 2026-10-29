China asciende a un general al Politburó y busca reforzar la disciplina del partido

El presidente chino Xi Jinping (centro izquierda) con Zhang Shengmin, subdirector de la Comisión Militar Central (segundo desde la derecha), en un evento en honor de héroes nacionales caídos, en la Plaza Tiananmen en Beijing, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Ng Han Guan) AP

Los dirigentes también adoptaron una resolución para reforzar el autogobierno, la disciplina y la lucha anticorrupción dentro del partido, mientras buscan ampliar su control del poder.

Los principales líderes del Partido Comunista deliberaron y adoptaron, durante una reunión a puerta cerrada de cuatro días, resoluciones que guiarán al partido en los próximos años. La reunión se produce aproximadamente un año antes del anticipado intento del presidente Xi Jinping para asegurarse su cuarto mandato de cinco años como líder del partido.

El partido eligió al general Zhang Shengmin, quien actualmente se desempeña como vicepresidente de la Comisión Militar Central, para integrar el Politburó. Xi había depurado previamente a dos de los principales generales de China, lo que dejó a Zhang como el único miembro de la comisión además del propio Xi. Esto también dejó al Politburó sin representantes del Ejército Popular de Liberación.

Zhang también ocupa un cargo de supervisión de la disciplina interna en las fuerzas armadas, al desempeñarse como subsecretario de la Comisión de Inspección Disciplinaria de la Comisión Militar Central.

El partido señaló, en un resumen de la resolución, que las tareas que enfrenta son “cada vez más arduas”, como “unir y liderar al pueblo para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo”.

Indicó que debe intensificar su autogobierno, lo que implica erradicar la corrupción y mantener la pureza ideológica.

Según un resumen de la resolución difundido por la agencia oficial de noticias Xinhua, el partido debe, “con miras a fortalecer su capacidad de gobernanza a largo plazo, mantener su carácter progresista y su pureza, así como sus estrechos vínculos, de carne y hueso, con el pueblo”.

Xi ha impulsado la lucha anticorrupción desde que llegó al poder en 2012 y ha mantenido una ofensiva contra funcionarios durante más de una década. Sin embargo, analistas señalan que el enfoque ahora también incluye a funcionarios con bajo desempeño.

Los miembros del partido también revisaron las depuraciones anteriores de altos dirigentes y de funcionarios militares, y confirmaron los cambios de personal.

La reunión plenaria reveló depuraciones más amplias de lo esperado, según el análisis de Neil Thomas, investigador principal de Asia Policy que estudia la política china. Thomas calculó una tasa de asistencia del 74%, la más baja desde la época del exlíder Mao Zedong, quien realizaba depuraciones políticas de manera regular.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP