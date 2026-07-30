Chile y Venezuela acuerdan retomar relaciones consulares y trazan hoja de ruta para normalizar lazos

José Antonio Kast saluda tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago de Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

“A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa, que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente, desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico”, dijo en una declaración a la prensa el mandatario chileno, José Antonio Kast.

La reactivación de las relaciones consulares es el primer paso hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales entre las dos naciones, cuyos lazos menguaron por completo a partir de julio de 2024, cuando el entonces presidente chileno Gabriel Boric cuestionó la transparencia de las elecciones venezolanas que según el Consejo Nacional Electoral de ese país ganó Nicolás Maduro sobre el candidato opositor Edmundo González, algo que desconoció la oposición y varios países de la región.

“Quiero valorar la disposición del gobierno venezolano y saludar a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por la disposición a avanzar en esta hoja de ruta conjunta”, agregó Kast.

Por su parte, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, enfatizó que la medida permitirá que “los 700.000 venezolanos que se encuentran en Chile podrán empezar a recibir la asistencia consular, lo mismo para los cerca de 25.000 chilenos" que viven en Venezuela. “Esta es una buena noticia para ambos países”.

Las actividades consulares en los dos países están suspendidas desde enero de 2025 , cuando Venezuela determinó el cese de los servicios a raíz de la crisis diplomática. Desde entonces, los consulados se mantienen cerrados y sin atención al público.

Con el anuncio del jueves, Chile sigue los pasos de países como Perú y Estados Unidos que igualmente pusieron en marcha una hoja de ruta para retomar las relaciones con Venezuela.

En marzo Washington reabrió formalmente su embajada en Caracas tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas con el país sudamericano, después de que el gobierno de Donald Trump capturara a Maduro durante una operación militar y lo trasladara a Estados Unidos.

La semana pasada, Perú y Venezuela también informaron que han iniciado “un proceso progresivo de reanudación integral de las relaciones bilaterales” las cuales estaban rotas desde el 30 de julio de 2024.

De acuerdo con el último censo en Chile, divulgado en 2025, los venezolanos componen la mayor población internacional que vive en el país y representan el 41,6% de toda la población nacida en el extranjero.

En los últimos años, las tensiones entre los dos países han adentrado también la arena social, ya que el país sudamericano se volvió uno de los mayores países receptores de inmigración en América Latina. La población migrante saltó desde el 0,8% en 1992 al 8,8% en la actualidad.

El flujo migratorio descontrolado se convirtió en uno de los ejes de la carrera electoral por la presidencia de Kast, ya que muchos chilenos, incluso el gobierno, vinculan la llegada masiva de extranjeros con un aumento de la delincuencia.

Durante la campaña electoral Kast prometió implementar un gobierno de mano dura contra la violencia y la inmigración irregular y, tras asumir la presidencia el pasado marzo, reafirmó su compromiso con poner en marcha expulsiones masivas e impulsar un proyecto de ley para convertir la situación migratoria irregular en un delito.

Estimaciones oficiales calculan que alrededor de 336.000 personas, en su mayoría venezolanos, se encuentran viviendo en Chile sin los papeles necesarios.

FUENTE: AP