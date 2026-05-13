Chile anuncia visa de negocios expedita para empresarios indios, busca afianzar lazo bilateral

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El anuncio se produjo durante un viaje oficial del canciller chileno Francisco Pérez Mackenna a India, donde mantuvo diversas reuniones con autoridades y empresarios y aseguró que avanzar en un acuerdo comercial bilateral es una “prioridad” para Chile.

“Hemos dado un nuevo paso concreto y decisivo en nuestras relaciones con India", dijo el ministro a través de un comunicado tras reunirse con su par indio Subrahmanyam Jaishankar en Nueva Delhi. "Este mecanismo es una clara muestra del compromiso de nuestro país con la promoción del comercio y la inversión”.

El permiso, que tendrá una duración de dos años y permitirá múltiples ingresos a Chile por un período de hasta 90 días, tiene el objetivo de facilitar la entrada de empresarios, profesionales, técnicos y otros trabajadores y así atraer más inversiones indias.

Pérez Mackenna se encuentra desde el domingo en India para una serie de compromisos oficiales que buscan profundizar los lazos económicos entre los dos países y acelerar el proceso para concretar un Acuerdo de Asociación Económica Integral a fin de reducir aranceles y potenciar los intercambios entre ambos.

India, el séptimo socio comercial más importante de Chile y con un comercio bilateral que superó los 5.600 millones de dólares en 2025, se ha convertido en uno de los socios más estratégicos para el país andino. La nación más poblada del mundo registra inversiones acumuladas por 643 millones de dólares en el país sudamericano.

El año pasado el comercio bilateral entre Chile e India se incrementó 48,2% impulsado sobre todo por el aumento de 64,8% en las exportaciones chilenas y el alza de 14,5% en las importaciones desde India, según un informe publicado por el gobierno chileno a mediados de abril.

FUENTE: AP