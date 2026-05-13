americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chile anuncia visa de negocios expedita para empresarios indios, busca afianzar lazo bilateral

SANTIAGO (AP) — Chile anunció el miércoles la implementación de una visa expedita para empresarios indios que quieran invertir en el país en el marco de su estrategia para diversificar mercados e intensificar la relación bilateral.

El anuncio se produjo durante un viaje oficial del canciller chileno Francisco Pérez Mackenna a India, donde mantuvo diversas reuniones con autoridades y empresarios y aseguró que avanzar en un acuerdo comercial bilateral es una “prioridad” para Chile.

“Hemos dado un nuevo paso concreto y decisivo en nuestras relaciones con India", dijo el ministro a través de un comunicado tras reunirse con su par indio Subrahmanyam Jaishankar en Nueva Delhi. "Este mecanismo es una clara muestra del compromiso de nuestro país con la promoción del comercio y la inversión”.

El permiso, que tendrá una duración de dos años y permitirá múltiples ingresos a Chile por un período de hasta 90 días, tiene el objetivo de facilitar la entrada de empresarios, profesionales, técnicos y otros trabajadores y así atraer más inversiones indias.

Pérez Mackenna se encuentra desde el domingo en India para una serie de compromisos oficiales que buscan profundizar los lazos económicos entre los dos países y acelerar el proceso para concretar un Acuerdo de Asociación Económica Integral a fin de reducir aranceles y potenciar los intercambios entre ambos.

India, el séptimo socio comercial más importante de Chile y con un comercio bilateral que superó los 5.600 millones de dólares en 2025, se ha convertido en uno de los socios más estratégicos para el país andino. La nación más poblada del mundo registra inversiones acumuladas por 643 millones de dólares en el país sudamericano.

El año pasado el comercio bilateral entre Chile e India se incrementó 48,2% impulsado sobre todo por el aumento de 64,8% en las exportaciones chilenas y el alza de 14,5% en las importaciones desde India, según un informe publicado por el gobierno chileno a mediados de abril.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

Destacados del día

Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping en plena crisis global por Irán y el petróleo

Vicecanciller cubano borra polémico mensaje tras admitir que Cuba cae por sí sola

Vicecanciller cubano borra polémico mensaje tras admitir que Cuba "cae por sí sola"

¿Díaz-Canel tiene los días contados? La dura respuesta de TRUMP

¿Díaz-Canel tiene los días contados? La dura respuesta de TRUMP

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

Pentágono confirma ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para EEUU

El precio por galón se muestra en una pantalla electrónica sobre los tipos de gasolina disponibles en un surtidor de una gasolinera Exxon en Littleton, Colorado, el martes 12 de mayo de 2026. (AP Foto/David Zalubowski)

Qué podría significar una suspensión del impuesto federal a la gasolina en EEUU para los conductores

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter