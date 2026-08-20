americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chile: allanan el Congreso dentro de investigación sobre corrupción en programa de comidas escolares

SANTIAGO (AP) — Las autoridades de Chile realizaron el jueves diversos allanamientos en la sede del Congreso Nacional y otras dependencias públicas en el marco de una investigación que indaga presuntos actos de corrupción en el organismo estatal encargado de administrar becas y alimentación a los estudiantes de todo el país y en la que estarían involucrados parlamentarios.

Según la fiscalía, las diligencias se enmarcan en las indagaciones de graves delitos de corrupción asociados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como presuntas irregularidades en los procesos de licitación.

“Llevamos a cabo una diligencia intrusiva bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción”, explicó a los periodistas la fiscal Constanza Encina.

La operación, coordinada por la fiscalía y la brigada anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), se realizó de forma simultánea en diversas oficinas públicas y privadas de la región Metropolitana, donde está la capital Santiago, y Valparaíso, sede del Congreso. Igualmente se llevaron a cabo registros y allanamientos en las norteñas ciudades de Iquique, Copiapó y La Serena, así como en la sureña Coyhaique.

Las diligencias incluyeron entradas y registros con el fin de incautar dispositivos electrónicos, como teléfonos y ordenadores, y autorizar el acceso, extracción y análisis de contenido de correos electrónicos.

El operativo se enmarca en la investigación de eventuales irregularidades en la adjudicación de millonarias licitaciones destinadas a la alimentación de miles de estudiantes del país, administradas bajo el paraguas de la estatal Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que actúa bajo la tutela del Ministerio de Educación.

De acuerdo a la fiscal, las presuntas irregularidades habrían sido cometidas principalmente en los programas que atienden a la región de O’Higgins, en la zona central de Chile, aunque los investigadores creen que la “investigación va a dar cuenta de que también ocurrió en otras regiones del país”.

“Logramos obtener todos los los medios que necesitábamos”, puntuó Encina, adelantando que las pesquisas se desarrollan en carácter reservado y que el siguiente paso es analizar todo el material incautado para decidir si se presenta o no una denuncia formal ante los tribunales.

Encina confirmó que entre los investigados figuran parlamentarios, pero no reveló más detalles para no afectar la investigación.

Por su parte, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, David Castro, indicó que se desplegaron más de 80 policías a nivel nacional. “Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles, como computadoras, teléfonos y también documentos de relevancia”, dijo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la propia Junaeb en mayo pasado, cuando el director nacional de la institución, Fernando Peña, remitió al Ministerio Público sus sospechas sobre “hechos graves” detectados en los procesos de licitaciones, que apuntaban a una “eventual fraude de fisco, delitos de prevaricación, negociaciones incompatibles y conflicto de intereses".

"Somos los más interesados en que esto se aclare y que la investigación avance y no decaiga”, afirmó Peña en una rueda de prensa tras conocer las diligencias de hoy.

Según las informaciones brindadas por Peña a la fiscalía en su momento, una auditoría interna arrojó anomalías calificadas como “gravísimas”, que apuntaban al pago de 14.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) por raciones de alimento y comidas que nunca llegaron a los escolares.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter