Chiefs siguen invictos con 2 TD por tierra de Kenneth Walker en triunfo 22-6 sobre Chargers

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El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, al centro a la izquierda, y Kenneth Walker III (9) celebran un touchdown anotado en una jugada por carrera por Walker III durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Chargers de Los Ángeles en Kansas City, Misuri, el domingo 18 de octubre de 2026. (Foto AP/Ed Zurga) AP

Xavier Worthy tuvo siete recepciones para 73 yardas y Travis Kelce atrapó cinco pases para 53, lo que ayudó a los Chiefs (5-0) a salir adelante sin los receptores lesionados Rashee Rice y Tyquan Thornton, mientras mantenían sin victorias a los Chargers (0-6), que atraviesan dificultades.

Kansas City se unió a San Francisco y Minnesota —ambos con marca de 5-0 y en semana de descanso— como los únicos equipos invictos de la liga.

El partido estuvo lejos de ser vistoso para cualquiera de los dos: Kansas City tuvo que sobreponerse a una serie de fallas en situaciones de pocas yardas y Harrison Butker falló un punto extra y un intento de gol de campo, mientras Los Ángeles perdió el balón dos veces en otra actuación ofensiva desastrosa.

Justin Herbert terminó con 204 yardas por pase, con una intercepción, y los Chargers acabaron con 259 yardas de ofensiva total.

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FUENTE: AP