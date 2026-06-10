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Chiefs reestructuran contrato de Mahomes y podrá ganar más de 500 millones, dice fuente de AP

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los Chiefs y el quarterback Patrick Mahomes acordaron reestructurar su contrato para añadir dos años al acuerdo actual y elevar la compensación total por encima de los 500 millones de dólares, informó a The Associated Press el miércoles una persona familiarizada con los términos.

El quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes entrega el balón durante un entrenamiento del equipo el miércoles 3 de junio del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel)
El quarterback de los Chiefs de Kansas City Patrick Mahomes entrega el balón durante un entrenamiento del equipo el miércoles 3 de junio del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

La fuente habló con la AP bajo condición de anonimato porque los Chiefs no divulgan los términos financieros de sus contratos.

Mahomes firmó en 2020 un contrato de 10 años y 450 millones de dólares que estableció un referente no solo para la posición de quarterback, sino para cualquier jugador de la NFL. La más reciente extensión vincula al dos veces MVP con los Chiefs hasta la temporada 2033, cuando Mahomes tendrá 38 años, y asciende a 504,75 millones de dólares, con incentivos y aumentos escalonados que podrían llevarlo a ganar 520 millones.

Los Chiefs y Mahomes suelen reajustar su contrato en la temporada baja, lo que le da al equipo flexibilidad financiera para rodearlo del talento suficiente como para competir por campeonatos. Sin embargo, el acuerdo más reciente incluye un aumento salarial considerable después de que contratos recientes para otros quarterbacks —entre ellos Dak Prescott, Jordan Love, Joe Burrow y Josh Allen— redefinieran el mercado de la posición.

El contrato de Prescott, por cuatro años, incluía un promedio líder en la liga de 60 millones de dólares por temporada. Mahomes promediará 63,1 millones de dólares.

Mahomes se sometió a una cirugía que puso fin a su temporada el diciembre pasado, después de desgarrarse ligamentos de la rodilla izquierda en los minutos finales de una derrota ante los Chargers. Ha pasado toda la temporada baja rehabilitándose de la lesión en Kansas City, y ha estado en el campo durante todo el programa de temporada baja de los Chiefs, que concluye el jueves con el último día de su minicampamento obligatorio de tres días.

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