americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chiefs: Rashee Rice a la cárcel tras dar positivo por marihuana y violar libertad condicional

DALLAS (AP) — Rashee Rice, un receptor de los Chiefs de Kansas City, fue condenado a cumplir 30 días de cárcel tras dar positivo por marihuana, en violación de los términos de su libertad condicional por su papel en un choque que dejó a varias personas heridas en una autopista de Dallas hace dos años.

ARCHIVO - Rashee Rice, receptor de los Chiefs de Kansas City, tras un juego contra los Colts de Indianápolis, el 23 de noviembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel)
ARCHIVO - Rashee Rice, receptor de los Chiefs de Kansas City, tras un juego contra los Colts de Indianápolis, el 23 de noviembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

La Fiscalía del Estado de Texas informó que Rice recibió la orden de ingresar a la cárcel ahora como parte de su sentencia original de julio pasado, cuando se declaró culpable de cargos de delito grave de tercer grado por colisión con lesiones corporales graves y hacer carreras en una autopista causando lesiones corporales.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad el verano pasado, Rice fue sentenciado a cinco años de libertad condicional diferida y a 30 días de cárcel como condición de su libertad condicional, señalaron entonces los fiscales.

Los Chiefs declinaron hacer comentarios sobre el caso. Un mensaje enviado al abogado de Rice no recibió respuesta de inmediato.

"Estamos al tanto del informe y declinaremos hacer más comentarios por el momento”, dijo el portavoz de la NFL, Brian McCarthy.

El momento coincide con la fase de entrenamientos de temporada baja de la NFL, lo que podría significar que el jugador de 26 años se pierda las actividades organizadas del equipo y el minicampamento esta primavera.

Rice conducía un SUV Lamborghini Urus a 119 millas por hora (191 km/h) el 30 de marzo de 2024, cuando realizó “múltiples maniobras agresivas alrededor del tráfico” y chocó contra otros vehículos, indicaron los fiscales. Los fiscales añadieron que, tras el choque en la North Central Expressway, Rice no verificó el estado de las personas en los otros vehículos y huyó a pie.

En el campamento de entrenamiento previo a la temporada pasada, Rice manifestó que había “cambiado por completo” y que había madurado a partir de la experiencia, que incluyó una suspensión de seis partidos por violar la política de conducta personal de la liga.

“Hay que aprender de cosas así”, expresó Rice. “He aprendido y he aprovechado la posibilidad de aprender de algo así”.

Rice ha jugado partes de tres temporadas, perdiéndose tiempo por la suspensión y por una lesión de rodilla. Ayudó a Kansas City a ganar el Super Bowl en la temporada 2023.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

EEUU mantiene a Cuba fuera de licencia sobre petróleo ruso y endurece presión energética

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

Trump evalúa opciones militares contra Cuba tras fracaso de la presión económica, según Politico

ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Administracion TRUMP sanciona a ministros, generales y al aparato de inteligencia del régimen cubano

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter