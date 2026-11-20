Compartir en:









Kenneth Walker III (9), corredor de los Chiefs de Kansas City, se aleja de Azareye'h Thomas (1), cornerback de los Jets de Nueva York, durante un acarreo de touchdown en la primera mitad del partido de la NFL del domingo 8 de noviembre de 2026, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Walker se lesionó la ingle en un entrenamiento hace poco más de una semana, lo que provocó que se perdiera la paliza de la semana pasada por 35-13 sobre los Falcons. Johnson brilló en su lugar: corrió para 101 yardas, atrapó seis pases para 70 yardas y anotó un par de touchdowns.

Walker no entrenó en absoluto esta semana, lo que deja en duda su situación para la próxima. Los Chiefs tienen un viaje de alto perfil a Buffalo en la noche de Acción de Gracias, el inicio de una exigente racha de cinco semanas que incluye partidos contra los Rams, Bengals, Patriots y 49ers.

Los Chiefs también descartaron al tackle derecho Jaylon Moore, quien lidia con una lesión de tobillo, y al guardia derecho Trey Smith, que sigue en el protocolo de conmoción cerebral. Josh Ezeudu y Mike Caliendo están en posición de ser titulares en su lugar contra Arizona.

___

FUENTE: AP