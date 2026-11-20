Walker se lesionó la ingle en un entrenamiento hace poco más de una semana, lo que provocó que se perdiera la paliza de la semana pasada por 35-13 sobre los Falcons. Johnson brilló en su lugar: corrió para 101 yardas, atrapó seis pases para 70 yardas y anotó un par de touchdowns.
Walker no entrenó en absoluto esta semana, lo que deja en duda su situación para la próxima. Los Chiefs tienen un viaje de alto perfil a Buffalo en la noche de Acción de Gracias, el inicio de una exigente racha de cinco semanas que incluye partidos contra los Rams, Bengals, Patriots y 49ers.
Los Chiefs también descartaron al tackle derecho Jaylon Moore, quien lidia con una lesión de tobillo, y al guardia derecho Trey Smith, que sigue en el protocolo de conmoción cerebral. Josh Ezeudu y Mike Caliendo están en posición de ser titulares en su lugar contra Arizona.