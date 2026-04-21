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Chelsea vuelve a perder y sus esperanzas en la Liga de Campeones penden de un hilo

Chelsea dio otro paso en falso en una turbulenta temporada al sucumbir el martes 3-0 ante Brighton, un resultado que socavó sus pretensiones de clasificarse para la Liga de Campeones pendiendo de un hilo.

Jack Hinshelwood (derecha) anota el segundo gol de Brighton en la victoria 3-0 ante Chelsea, el martes 21 de abril de 2026 en Brighton, Inglaterra. (Gareth Fuller/PA vía AP)
Jack Hinshelwood (derecha) anota el segundo gol de Brighton en la victoria 3-0 ante Chelsea, el martes 21 de abril de 2026 en Brighton, Inglaterra. (Gareth Fuller/PA vía AP) AP

La derrota dejó a Chelsea en el séptimo puesto de la Liga Premier, a siete puntos del quinto Liverpool, tras haber disputado un partido más.

Los cinco primeros se clasifican para la próxima edición de la Liga de Campeones. Con apenas cuatro fechas más por delante, Chelsea está a punto de quedarse descolgado.

Los goles de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck en el AMEX Stadium no reflejaron el amplio dominio de Brighton durante la noche. La victoria le permitió desplazar Chelsea y subir al sexto lugar de la tabla, además de impulsar su propio intento por clasificarse a las copas europeas la próxima temporada.

Fue la séptima derrota de Chelsea en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. El equipo, que se coronó campeón del Mundial de Clubes hace menos de un año, ha ganado apenas uno de sus últimos nueve encuentros de liga y no ha marcado en cada uno de los últimos cinco.

Aunque el domingo tiene una semifinal de la Copa FA contra Leeds, su campaña se ha desmoronado en las últimas semanas, incluida la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain.

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