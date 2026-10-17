Chelsea vence 2-0 al Everton en la Liga Premier con doblete de Neto

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Chelsea's Pedro Neto, right, celebrates scoring their side's second goal of the game during the English Premier League soccer match between Everton and Chelsea in Liverpool, England, Saturday, Oct. 17, 2026. (Mike Egerton/PA via AP) AP

Neto definió a los 44 segundos de que se reanudó el partido y luego añadió el segundo a los 90 minutos, tras aprovechar el balón suelto después de que un tiro libre fuera bloqueado.

El Chelsea le propinó al Everton su primera derrota de la temporada tras siete jornadas y, en el proceso, mantuvo su primera valla invicta en nueve meses.

Martínez fue llevado al hospital, según informó la emisora británica TNT Sports, después de recibir 10 minutos de atención en el campo y fue retirado en camilla tras un choque cabeza con cabeza con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite en una jugada de tiro libre.

Martínez, campeón del Mundial de 2022 con Argentina, movió los brazos mientras lo sacaban del terreno de juego. Branthwaite continuó jugando tras una prueba de conmoción cerebral.

Más tarde, el líder de la liga, Manchester City —bajo un enorme escrutinio después de ser declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala— buscará su séptima victoria consecutiva al recibir al Ipswich. Entre los otros tres partidos del día, el Liverpool visita al Brentford.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP