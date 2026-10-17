americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Chelsea vence 2-0 al Everton en la Liga Premier con doblete de Neto

Pedro Neto anotó al inicio y al final del segundo tiempo para conducir al Chelsea a una victoria el sábado por 2-0 en casa del Everton, en un partido de la Liga Premier empañado por una posible grave lesión en la cabeza del arquero argentino del Chelsea, Emi Martínez.

Chelseas Pedro Neto, right, celebrates scoring their sides second goal of the game during the English Premier League soccer match between Everton and Chelsea in Liverpool, England, Saturday, Oct. 17, 2026. (Mike Egerton/PA via AP)
Chelsea's Pedro Neto, right, celebrates scoring their side's second goal of the game during the English Premier League soccer match between Everton and Chelsea in Liverpool, England, Saturday, Oct. 17, 2026. (Mike Egerton/PA via AP) AP

Neto definió a los 44 segundos de que se reanudó el partido y luego añadió el segundo a los 90 minutos, tras aprovechar el balón suelto después de que un tiro libre fuera bloqueado.

El Chelsea le propinó al Everton su primera derrota de la temporada tras siete jornadas y, en el proceso, mantuvo su primera valla invicta en nueve meses.

Martínez fue llevado al hospital, según informó la emisora británica TNT Sports, después de recibir 10 minutos de atención en el campo y fue retirado en camilla tras un choque cabeza con cabeza con el defensor del Everton Jarrad Branthwaite en una jugada de tiro libre.

Martínez, campeón del Mundial de 2022 con Argentina, movió los brazos mientras lo sacaban del terreno de juego. Branthwaite continuó jugando tras una prueba de conmoción cerebral.

Más tarde, el líder de la liga, Manchester City —bajo un enorme escrutinio después de ser declarado culpable de irregularidades financieras a gran escala— buscará su séptima victoria consecutiva al recibir al Ipswich. Entre los otros tres partidos del día, el Liverpool visita al Brentford.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Arrestan a conductor cubano de Empower en Hialeah acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años

Arrestan a conductor cubano de Empower en Hialeah acusado de agredir sexualmente a una menor de 17 años

SUDÁFRICA ROMPE ACUERDO MILITAR CON CUBA tras detectar gastos irregulares por casi 17 millones de dólares

SUDÁFRICA ROMPE ACUERDO MILITAR CON CUBA tras detectar gastos irregulares por casi 17 millones de dólares

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los reporteros en la Sala de Prensa James Brady, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump despide a Katie Zacharia de la Casa Blanca tras una semana de polémicas por sus credenciales

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la madre de todas las bombas contra Irán

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter