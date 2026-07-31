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Chelsea recibe multa de 13 millones, sin deducción de puntos por infracciones de agentes

LONDRES (AP) — Chelsea recibió el viernes una multa de 10 millones de libras (13,4 millones de dólares) y una prohibición de fichajes suspendida por dos periodos de transferencias tras apelar las sanciones por infringir las normas de la Asociación de Futbol de Inglaterra (FA) sobre agentes.

ARCHIVO - Mykhailo Mudryk, extremo de Chelsea, durante el partido contra Newcastle en la Liga Premier, el 27 de octubre de 2024, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland)
ARCHIVO - Mykhailo Mudryk, extremo de Chelsea, durante el partido contra Newcastle en la Liga Premier, el 27 de octubre de 2024, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland) AP

Al club se le había impuesto inicialmente una deducción suspendida de seis puntos junto con la multa, pero la sanción de puntos fue sustituida por la prohibición de fichajes suspendida.

La FA confirmó las sanciones al club del oeste de Londres, que admitió un total de 74 infracciones de los reglamentos de la FA relativos a agentes, al trabajo con intermediarios y a la inversión de terceros en jugadores.

Los propietarios del club informaron por iniciativa propia de las infracciones a las autoridades del futbol en 2022, cuando estaban en proceso de comprar Chelsea al multimillonario ruso Roman Abramovich.

La deducción de seis puntos, suspendida hasta el 30 de junio de 2027, fue impuesta por la comisión independiente que inicialmente examinó el caso. Pero el club apeló esa decisión. En su lugar, una junta de apelación sustituyó la sanción de puntos por la prohibición de fichajes suspendida por dos periodos de transferencias.

Chelsea ya había alcanzado acuerdos de sanción sobre este asunto con la Liga Premier y la UEFA.

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