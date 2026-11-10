Chelsea no marca ante Häcken y pierde opción de liderar la Champions femenina sobre Barcelona

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Ellie Carpenter de Chelsea y Ella McBride (derecha) de Häcken pugnan por el balón en el partido de la Liga de Campeones femenina, el martes 10 de noviembre de 2026, en Gotemburgo. (Adam Ihse/TT News Agency vía AP) AP

Barcelona, OL Lyonnes y Arsenal, las tres primeras de la tabla de 18 equipos y que en conjunto han monopolizado los últimos 11 títulos, juegan más adelante en la semana. La inoperancia de Chelsea para marcar lo elevó del cuarto al segundo puesto, por detrás del Barça, el único equipo con tres victorias consecutivas.

En el otro partido disputado temprano, el Real Madrid venció 3-0 a Paris FC. Todos los goles cayeron en la segunda mitad, incluido uno de la suplente colombiana Linda Caicedo.

El Madrid subió al sexto lugar por encima de Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, que se enfrentaban más tarde el martes en el Parque de los Príncipes.

También jugaba el martes el campeón inglés Manchester City, de visita al Inter de Milán. La Roma recibía a Servette.

El Barça, campeonas defensora, enfrentarán a Arsenal en un partido único el jueves, en la revancha de la final de 2025 que ganó el equipo inglés.

Lyonnes visita a Juventus, quinto clasificado, el miércoles. El partido programado de Benfica ese mismo día en casa ante Austria Viena se pospuso debido al pronóstico de tiempo tormentoso.

___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP