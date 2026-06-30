Chelsea evita gran multa de la UEFA por infracciones financieras, pero Estrasburgo tendrá que pagar

A Aston Villa se le ordenó pagar 7,5 millones de euros (8,6 millones de dólares), lo que fue aproximadamente un tercio menos que su sanción financiera de la UEFA el año pasado.

Chelsea fue multado con 31 millones de euros (35,5 millones de dólares) hace un año y se le fijaron objetivos financieros más estrictos, que el club no alcanzó por poco al gastar más del 70% de sus ingresos en salarios y traspasos en 2025, informó la UEFA.

Chelsea fue multado con apenas 1 millón de euros (1,14 millones de dólares) el martes, con otros 2 millones de euros aplazados, tras una temporada en la que ganó el Mundial de Clubes y obtuvo casi 115 millones de dólares de la FIFA.

La UEFA aplazó una multa condicional para Villa, del doble de la suma pagada, con el fin de cumplir los objetivos el próximo año, cuando el nuevo campeón de la Liga Europa jugará en la Liga de Campeones.

La UEFA elogió a Chelsea y a Villa por lograr avances financieros, al tiempo que instó a ambos clubes a “seguir disminuyendo significativamente su proporción de coste de plantilla en 2026”.

Chelsea, sin embargo, debería ver una gran caída de ingresos porque el equipo no jugará en la Liga de Campeones ni en ninguna competición europea la próxima temporada tras terminar décimo en la Liga Premier.

Pero el equipo obtuvo alrededor de 90 millones de dólares en junio como compensación del Manchester City por contratar a su exentrenador Enzo Maresca y por la venta del defensor español Marc Cucurella al Real Madrid.

Multa aplazada

Estrasburgo, que es propiedad de la sociedad matriz de Chelsea, BlueCo, también tiene una multa aplazada de 12 millones de euros (13,7 millones de dólares). La UEFA también indicó al club francés que “disminuya significativamente” los costes de los jugadores para 2026, cuando no disputará competiciones europeas.

Es probable que Strasbourg haya ganado alrededor de 15 millones de euros (17,1 millones de dólares) de la UEFA por alcanzar las semifinales de la Conference League esta temporada, con Emmanuel Emegha como capitán, quien ahora se incorpora a Chelsea.

Otras multas ordenadas el martes incluyen 7 millones de euros (8 millones de dólares) para Fenerbahçe, y 6 millones de euros (6,85 millones de dólares) para el Newcastle, Juventus y Fiorentina. A Nottingham Forest se le ordenó pagar 2,5 millones de euros (2,85 millones de dólares).

Juventus y Newcastle no alcanzaron los objetivos de equilibrio financiero en los tres años anteriores bajo la “regla de ingresos del fútbol”, señaló la UEFA, y ambos acordaron un acuerdo de conciliación de tres años para cumplir los objetivos financieros.

Ambos jugaron esta temporada en la lucrativa Liga de Campeones, pero no lograron clasificarse para la próxima edición. Juventus, que terminó sexto en la Serie A, jugará la Liga Europa y Newcastle no se clasificó para ninguna competición europea.

Juego limpio financiero

La UEFA acordó un sistema en 2009 —entonces conocido como “Financial Fair Play” (Juego limpio financiero)— tras la crisis financiera global para supervisar los ingresos y el gasto de los clubes que se clasifican para competiciones europeas.

Los partidarios del proyecto afirman que ha ayudado a estabilizar el gasto en traspasos y salarios dentro de las posibilidades de los clubes.

Los críticos sostienen que protegió a clubes históricos con una base global de aficionados ya establecida y limita a clubes ambiciosos y emergentes con propietarios adinerados para gastar mucho y progresar.

Las multas más altas en la primera ronda de supervisión en 2014 las pagaron Manchester City, respaldado por Abu Dabi, y el Paris Saint-Germain, propiedad de Qatar. Ambos clubes ganaron sus primeros títulos de la Liga de Campeones en 2023 y 2025.

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FUENTE: AP