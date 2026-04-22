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Chelsea despide a Liam Rosenior apenas 4 meses después de asumir como entrenador

Liam Rosenior dejó de ser el técnico del Chelsea tras una desastrosa racha en la Liga Premier de cinco derrotas sin marcar un gol.

El técnico del Chelsea Liam Rosenior sale del campo tras el encuentro ante el Manchester United el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth)
El técnico del Chelsea Liam Rosenior sale del campo tras el encuentro ante el Manchester United el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Chelsea confirmó su salida el miércoles, menos de cuatro meses después de que asumió el cargo y a solo unos días de que el equipo dispute la semifinal de la Copa FA.

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FUENTE: AP

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