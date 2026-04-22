Chelsea despide a Liam Rosenior apenas 4 meses después de asumir como entrenador

Chelsea confirmó su salida el miércoles, menos de cuatro meses después de que asumió el cargo y a solo unos días de que el equipo dispute la semifinal de la Copa FA.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Liam Rosenior dejó de ser el técnico del Chelsea tras una desastrosa racha en la Liga Premier de cinco derrotas sin marcar un gol.
Chelsea confirmó su salida el miércoles, menos de cuatro meses después de que asumió el cargo y a solo unos días de que el equipo dispute la semifinal de la Copa FA.
___
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
Suscribite a nuestro Newsletter