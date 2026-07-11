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Chase Meidroth conecta doble impulsor y Medias Blancas ganan 1-0 ante Atléticos

CHICAGO (AP) — Chase Meidroth conectó un doble impulsor en la sexta entrada, cinco lanzadores se combinaron para permitir cuatro hits y los Medias Blancas de Chicago vencieron el sábado por 1-0 a los Atléticos que cayeron a su octava derrota consecutiva.

El campocorto de los Medias Blancas de Chicago, Colson Montgomery (izquierda), y el primera base Miguel Vargas (derecha) celebran su victoria contra los Atléticos en un partido de béisbol, el sábado 11 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/David Banks)
El campocorto de los Medias Blancas de Chicago, Colson Montgomery (izquierda), y el primera base Miguel Vargas (derecha) celebran su victoria contra los Atléticos en un partido de béisbol, el sábado 11 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/David Banks) AP

Los A’s, en su peor racha desde que encadenaron nueve derrotas seguidas del 27 de mayo al 4 de junio del año pasado, han perdido 12 de 13 y cayeron a 41-54.

Chicago aseguró ganar una serie en casa por 11.ª vez en sus últimas 12.

El relevista de volumen Erick Fedde (5-6), el tercer lanzador de Chicago, permitió dos hits en cuatro entradas y Grant Taylor consiguió cinco outs para su cuarto salvamento. Bryan Hudson lanzó la primera entrada y Chris Murphy la segunda.

Meidroth y el venezolano Luis Acuña tuvieron dos de los cinco hits de Chicago cada uno.

Gage Jump (3-4) permitió una carrera y cinco hits en 5 2/3 entradas en su novena apertura desde que fue ascendido de Triple-A el 26 de mayo. El novato zurdo ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

El doble de Meidroth con dos outs impulsó a Colson Montgomery, quien había recibido base por bolas.

Joshua Koruda-Grauer conectó dos hits, incluido un doble, y batea de 41-18 en sus primeros 11 juegos en las Grandes Ligas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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