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Chase DeLauter pega su 4to jonrón; Guardianes vencen a Marineros 6-5

SEATTLE (AP) — El jardinero novato Chase DeLauter conectó su cuarto jonrón de por vida para darle a Cleveland la ventaja definitiva en la 10ª entrada, y los Guardianes superaron el sábado 6-5 a los Marineros de Seattle.

Chase DeLauter, de los Guardianes de Cleveland, festeja tras batear un jonrón de dos carreras ante los Marineros de Seattle, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Chase DeLauter, de los Guardianes de Cleveland, festeja tras batear un jonrón de dos carreras ante los Marineros de Seattle, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

DeLauter, quien el jueves se convirtió en el quinto jugador en los 126 años de historia de la franquicia en pegar un jonrón en su primer turno al bate de temporada regular en las Grandes Ligas, extendió los brazos ante una recta alta del cerrador mexicano Andrés Muñoz (0-1), y depositó la pelota más allá de la barda del jardín izquierdo en el T-Mobile Park.

El cuadrangular de dos carreras puso la pizarra 6-3.

DeLauter se convirtió en el tercer pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar un jonrón en cada uno de sus primeros tres juegos, uniéndose a Kyle Lewis de Seattle (2019) y a Trevor Story de Colorado (cuatro seguidos en 2016).

El dominicano Julio Rodríguez conectó un sencillo productor con dos outs y dos strikes en la parte baja de la novena entrada ante Cade Smith (1-0), lo que empató el juego 3-3.

Luke Raley pegó jonrón por tercer juego consecutivo, un batazo de dos carreras en la parte baja de la 10ª. Connor Brogdon, quien entró para abrir la entrada, ponchó al venezolano Leo Rivas y a Cole Young para terminarla y consiguió su primer salvamento de la temporada.

El abridor de los Mariners, Bryan Woo, lanzó cinco entradas sin permitir carrera antes de que Cleveland anotara dos en la sexta, primero con un doble productor del dominicano José Ramírez y luego con un sencillo impulsor de Kyle Manzardo.

Ramírez se unió a Tris Speaker (486) y Nap Lajoie (424) como los únicos jugadores con 400 o más dobles en la historia de Cleveland.

Por los Guardianes, los dominicanos Ramírez de 5-1 con una anotada y una empujada, Ángel Martínez de 4-1. El venezolano Brayan Rocchio de 2-0 con dos anotadas.

Por los Marineros, los dominicanos Rodríguez de 4-1 con una remolcada, Víctor Robles de 3-2 con una empujada. El mexicano Randy Arozarena de 4-1 con dos anotadas. El venezolano rivas de 4-0.

FUENTE: AP

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