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Chase Burns deslumbra con 9 ponches y Rojos cortan racha de 3 derrotas al vencer 4-1 a Filis

FILADELFIA (AP) — Chase Burns recetó nueve ponches en seis entradas y mejoró su efectividad a 1,83 en otra magnífica apertura para los Rojos de Cincinnati, quienes vencieron el martes 4-1 a los Filis de Filadelfia.

Chase Burns, de los Rojos de Cincinnati, lanza en el juego del martes 19 de mayo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola)
Chase Burns, de los Rojos de Cincinnati, lanza en el juego del martes 19 de mayo de 2026 ante los Filis de Filadelfia (AP Foto/Chris Szagola) AP

Burns (6-1) permitió únicamente un jonrón solitario de Trea Turner en la tercera entrada, y ayudó a que Cincinnati cortara una racha de tres derrotas y volviera a colocarse por encima de .500 (25-24).

Bryce Harper conectó una línea potente que golpeó a Burns con dos outs en la sexta entrada. Burns recogió la pelota y retiró a Harper en primera base para terminar el episodio.

Burns salió del campo por su propio pie y se marchó directamente por el túnel del dugout hacia el clubhouse. No regresó para la séptima, aunque había pocas razones para laborar otra entrada en un juego que los Rojos ganaban ya por 4-1.

Tony Santillán trabajó la novena para su segundo salvamento y ayudó a cortar la racha de cinco victorias de los Filis.

El venezolano Jesús Luzardo (3-4) ponchó a cinco y permitió dos carreras en cinco entradas, durante una apertura en la que la temperatura era de 95 grados Fahrenheit (35 Celsius) al primer lanzamiento.

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