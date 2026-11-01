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Chad Ryland anota el gol de campo ganador y Arizona vence 33-30 a Dallas en tiempo extra

ARLINGTON, Texas (AP) — Chad Ryland pateó un gol de campo ganador de 42 yardas en tiempo extra después de fallar un punto extra que habría ganado el partido con 6 segundos por jugarse en el tiempo reglamentario, y los Cardinals de Arizona remontaron para lograr una alocada victoria 33-30 sobre los Cowboys de Dallas el domingo.

Chad Ryland (38), pateador de los Cardinals de Arizona, convierte del gol de campo de la victoria frente a los Cowboys de Dallas en tiempo extra, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter)
Chad Ryland (38), pateador de los Cardinals de Arizona, convierte del gol de campo de la victoria frente a los Cowboys de Dallas en tiempo extra, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jeffrey McWhorter) AP

Los Cardinals vencieron a los Cowboys por quinta vez consecutiva y mejoraron a 5-0 en el AT&T Stadium, la casa que Dallas abrió en 2009.

Esta fue, por mucho, la más devastadora de esas derrotas para los Cowboys (3-5), que no estuvieron abajo en el marcador hasta la patada final y ganaban por dos touchdowns al inicio del cuarto periodo.

Arizona (3-5) seguía en el partido porque Tyler Allgeier tuvo una carrera de touchdown de 63 yardas, la más larga de su trayectoria profesional, seguida de otra de 50 para preparar su segundo touchdown en una recepción de 5 yardas, todo en la segunda mitad. Sumó 191 yardas desde la línea de golpeo (147 por tierra, 44 por recepción), y todas salvo 7 llegaron después del descanso.

La defensa de Dallas estaba teniendo su mejor actuación de la temporada antes de venirse abajo en los últimos 16 minutos, en particular en el último minuto.

Los Cardinals recorrieron 80 yardas en ocho jugadas y apenas un minuto, e igualaron el marcador 30-30 con el pase de touchdown de 13 yardas de Gardner Minshew a Michael Wilson con 6 segundos por jugarse. Ryland abrió demasiado a la izquierda el intento de punto extra, después de haber acertado sus 58 anteriores.

Arizona fue el tercer equipo desde 2000 en fallar un punto extra para tomar la ventaja en los últimos 10 segundos del tiempo reglamentario, uniéndose a Cincinnati en una derrota 23-20 en tiempo extra ante Pittsburgh en 2022 y a Tampa Bay en una derrota 12-9 en tiempo extra ante Carolina en 2003.

A diferencia de los Bengals y los Buccaneers, los Cardinals ganaron de todos modos, guiados por Minshew después de que reemplazó a un ineficaz Jacoby Brissett en el tercer cuarto.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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