Cervezas preparadas y entusiasmo al máximo para el debut de Ecuador ante Costa de Marfil en Mundial

Una calle decorada al amanecer mientras los residentes se preparan para ver el partido del Mundial entre Brasil y Marruecos, el sábado 13 de junio de 2026, en Manaos, Brasil. (AP Foto/Edmar Barros) AP

“Cada uno de ustedes podrá disfrutar del Mundial de la mejor manera posible, con la excepcional selección que tenemos, que llegará muy lejos en el torneo”, expresó el mandatario al presentar el beneficio fiscal.

La medida, que busca reducir el precio de la bebida más popular del país sudamericano, es otro síntoma del entusiasmo que genera la mejor camada de jugadores en la historia de La Tri.

Ecuador debutará el domingo contra Costa de Marfil en partido por el Grupo E desde el Estadio de Filadelfia. El objetivo: superar su mejor actuación en un Mundial, cuando alcanzaron los octavos de final en Alemania 2006.

El optimismo ecuatoriano tiene sólidos fundamentos. La mayoría de sus futbolistas militan en algunas de las ligas más importantes del mundo, como los zagueros Willian Pacho (PSG) y Piero Hincapié (Arsenal); y el volante Moisés Caicedo (Chelsea). La Tri se clasificó como segunda en Sudamérica , detrás de Argentina, y perdió apenas dos de 18 partidos de la eliminatoria.

“El fútbol ecuatoriano está más desarrollado que hace cuatro años. Hay chicos que se han consagrado y esto nos muestra una evolución importante”, analizó el polifuncional Alan Franco, del Atlético Mineiro. “Estamos convencidos de que lograremos grandes cosas en el Mundial”.

El equipo, dirigido por el técnico argentino Sebastián Beccacece, iniciará la travesía ante un conjunto africano que regresa a la Copa del Mundo por primera vez desde Brasil 2014 y que no ha avanzado más allá de la fase de grupos en tres ediciones previas.

Bajo la guía de Emerse Faé, los Elefantes sellaron su boleto mundialista con una plantilla que combina la experiencia de los campeones de África en 2024 con una nueva generación de jugadores de algunos de los principales equipos europeos, como el delantero Amad Diallo del Manchester United y el extremo Yan Diomande, del Leipzig alemán.

También el domingo:

Alemania-Curazao en Houston

Tan sólo con el peso de la historia, una Alemania cuatro veces campeona del mundo y 10ma del ránking de FIFA debería superar sin sobresaltos su primer compromiso ante la debutante Curazao (82), también por el Grupo E.

Luego de llegar a la Copa del Mundo montado en una racha de nueve victorias, el equipo de Julian Nagelsmann tiene claro que un triunfo es el primer paso para dar vuelta la página después de quedar eliminado en fase de grupos en dos Mundiales consecutivos desde que levantó la corona en 2014.

Curazao, que forma parte del Reino de los Países Bajos, depende en gran medida de jugadores nacidos y criados en Holanda.

Holanda-Japón en Dallas

Durante mucho tiempo, los neerlandeses han cargado con la indeseada etiqueta de ser la mejor nación que nunca ha ganado el Mundial. De hecho, son la única selección que ha llegado a tres finales sin poder levantar el trofeo (1974, 1978 y 2010).

En 2026, el equipo del entrenador Ronald Koeman compartirá el Grupo F con Japón. El cruce permitirá calibrar el verdadero potencial de los dos candidatos a quedarse con el sector.

La potencia asiática, que se propone traspasar el umbral de los octavos de final por primera vez en su historia, sufrió la baja de su capitán Wataru Endo, por una lesión en el pie, a pocos días de su presentación.

“Sabemos que Japón es fuerte. Hemos analizado al equipo y a los jugadores”, señaló Koeman. “Hablamos de su sistema, normalmente desde donde inician el juego, y del estado físico de sus futbolistas… Respetamos a Japón, pero nosotros somos Holanda, y ellos nos respetarán. Creo que será un partido interesante y un partido difícil”.

Suecia-Túnez en Monterrey

Suecia, que reaparece luego de ausentarse del último Mundial, cuenta con dos de los mejores delanteros de Europa, Alexander Isak y Viktor Gyökeres, pero ambos tendrán una tarea difícil en el debut ante una Túnez que no recibió gol durante la eliminatoria y que busca avanzar más allá de la fase de grupos por primera vez, en su séptima participación mundialista.

FUENTE: AP