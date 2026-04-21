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Cerveza y helado gratis para hinchas por cuenta de futbolista bosnio que va al Mundial

STUTTGART, Alemania (AP) — La cerveza y el helado corren por cuenta de la casa para los aficionados alemanes al fútbol, después de que un delantero de la selección bosnia se clasificara al Mundial.

Ermedin Demirovic celebra luego que Haris Tabakovic anotó el primer gol de Bosnia en el repechaje mundialista contra Italia, el martrs 31 de marzo de 2026, en Zenica, Bosnia, el 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Armin Durgut)
Ermedin Demirovic celebra luego que Haris Tabakovic anotó el primer gol de Bosnia en el repechaje mundialista contra Italia, el martrs 31 de marzo de 2026, en Zenica, Bosnia, el 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Armin Durgut) AP

Ermedin Demirović, delantero del Stuttgart, Ermedin Demirović, prometió bebidas para toda la ciudad si lograba ir al Mundial con Bosnia-Herzegovina.

Después de que Demirović y su selección sorprendieran a Italia para clasificarse, ahora está organizando las bebidas —y helado para los niños— como agradecimiento a los aficionados que lo han apoyado a nivel de club.

“Participar en el Mundial con la selección bosnia significa muchísimo para mí y este verano se cumplirá un gran sueño. Antes de los partidos de repechaje di a entender que habría bebidas para los aficionados del VfB (Stuttgart) si de verdad estaba en el Mundial. Ahora quiero cumplir esa promesa”, escribió Demirović en Instagram el martes.

Demirović manifestó que repartirá la cerveza personalmente durante una hora la próxima semana en un festival de primavera en la ciudad. También está gestionando un camión de helados para los niños en una sesión de entrenamiento de Stuttgart y hará una donación a la fundación benéfica del club.

Demirović comentó el mes pasado que él mismo no bebe alcohol porque “va en contra de mi estilo de vida”, según declaraciones recogidas el mes pasado por la emisora alemana SWR. “Pero no quiero aguarles la fiesta a quienes sí les gusta beberlo”.

Nacido en Alemania y de ascendencia bosnia, Demirović ha marcado 12 goles en 32 partidos con Stuttgart esta temporada. Su selección, que solo había acudido a un Mundial antes, el de Brasil 2014, quedó en el Grupo B junto a Canadá, Suiza y Qatar.

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Cobertura del Mundial de AP: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

FUENTE: AP

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