Cerveceros remontan un déficit temprano y vencen 8-6 a los Marlins en caída

Compartir en:









El jardinero central de los Cerveceros de Milwaukee, Luis Lara (18), realiza una atrapada en carrera frente al jardinero central Garrett Mitchell (5) a un elevado conectado por Javier Sanoja, de los Marlins de Miami, durante la octava entrada de un partido de béisbol el sábado 18 de julio de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Kayla Wolf) AP

Garrett Mitchell añadió un doble de dos carreras en la sexta y terminó con tres hits para unos Cerveceros mermados por las lesiones, que borraron un déficit temprano de 3-0. Milwaukee lidera la División Central de la Liga Nacional por seis juegos.

Trevor Megill entró después del jonrón de Conine ante Craig Yoho y consiguió tres outs rápidos para su 15º salvamento.

El abridor de los Cerveceros, Shane Drohan (5-3), permitió tres carreras y cinco hits en seis entradas. Ponchó a nueve y dio una base por bolas.

El relevista de los Marlins, Calvin Faucher (4-5), permitió las cuatro carreras de Milwaukee en la sexta.

Max Meyer duró apenas tres entradas por Miami. Realizó 74 lanzamientos y fue responsable de dos carreras con tres hits, además de otorgar tres bases por bolas y ponchar a cinco.

Mitchell anotó con un elevado de sacrificio de Braden Shewmake en la segunda, y Chourio anotó en la tercera con un doble impulsor del venezolano William Contreras que recortó la diferencia a 3-2.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP