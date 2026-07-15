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Cerveceros refuerzan rotación al adquirir a Lance McCullers Jr. y Colton Gordon de los Astros

MILWAUKEE (AP) — Los Cerveceros de Milwaukee adquirieron el miércoles al lanzador derecho Lance McCullers Jr. y al zurdo Colton Gordon de los Astros de Houston, a cambio del prospecto de los jardines Jadyn Fielder.

ARCHIVO - Foto del 19 de junio del 2026, Lance McCullers Jr. de los Astros de Houston lanza ante los Guardianes de Cleveland. (AP Foto/Kevin M. Cox, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 19 de junio del 2026, Lance McCullers Jr. de los Astros de Houston lanza ante los Guardianes de Cleveland. (AP Foto/Kevin M. Cox, Archivo) AP

El gerente general de los Cerveceros, Matt Arnold, anunció el canje, que incluyó dinero en efectivo por parte de Houston. Milwaukee abrió espacio en el roster de 40 jugadores al enviar al lanzador zurdo Rob Zastryzny a la lista de lesionados de 60 días.

Milwaukee llegó al receso del Juego de Estrellas con una ventaja de cinco juegos en la División Central de la Liga Nacional. En la clasificación de la liga, estaba a juego y medio de los campeones defensores de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles.

Los Cerveceros tienen una efectividad colectiva (ERA) de 3.48, la segunda mejor de las Grandes Ligas —solo por detrás de los Yankees de Nueva York—, pero las lesiones en su rotación abridora los dejaron en busca de mayor profundidad.

El dos veces All-Star Brandon Woodruff está en la lista de lesionados de 60 días después de que una resonancia magnética reveló una nueva lesión en la cápsula anterior de su hombro, que fue reparada quirúrgicamente tras la temporada 2023. El zurdo Kyle Harrison fue colocado el sábado en la lista de lesionados de 15 días por rigidez en el antebrazo con el que lanza.

McCullers, de 32 años, quien ayudó a Houston a ganar la Serie Mundial en 2017 y 2022, ha pasado toda su carrera con los Astros. Tiene marca de 53-40 con una efectividad de 3,85 en 154 juegos. Fue All-Star en 2017, se sometió a una cirugía Tommy John en noviembre de 2018 y se perdió la temporada 2019. Una operación en junio de 2023 lo mantuvo fuera hasta la temporada 2024.

Esta temporada, el hijo del ex relevista de MLB Lance McCullers tiene marca de 2-3 con una efectividad de 6,86 en ocho aperturas. Una inflamación en el hombro derecho lo llevó a la lista de lesionados de 15 días el 19 de mayo, y ha estado en una asignación de rehabilitación en Triple-A con Sugar Land.

Gordon, de 27 años, debutó en las Grandes Ligas en 2025. Terminó con marca de 6-4, una efectividad de 5,34 y un salvamento en 20 juegos. Gordon ha sido abridor en una de sus cuatro apariciones con Houston esta temporada.

Fielder, de 21 años, hijo del ex primera base de los Cerveceros, Prince Fielder, debutó como profesional en 2025. Estaba en Clase A antes del canje.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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