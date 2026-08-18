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Cerveceros igualan récord moderno de mayor blanqueada al humillar a Marineros 22-0

MILWAUKEE (AP) — Los Cerveceros de Milwaukee igualaron el récord de la mayor blanqueada en la era moderna del béisbol, al apabullar el martes 22-0 a los Marineros de Seattle, con jonrones de tres carreras de Christian Yelich, David Hamilton y Luis Lara, así como un cuadrangular de dos vueltas de Jake Bauers.

El venezolano Luis Lara, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja en la cueva luego de conectar un jonrón de tres carreras ante los Marineros de Seattle, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
El venezolano Luis Lara, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja en la cueva luego de conectar un jonrón de tres carreras ante los Marineros de Seattle, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

Milwaukee, el mejor equipo de las Grandes Ligas (78-48), igualó un récord de la franquicia de carreras en un juego. Desde 1901, las únicas victorias previas por 22-0 habían sido de Pittsburgh sobre los Cachorros de Chicago como visitante el 16 de septiembre de 1975 y de Cleveland en casa de los Yankees de Nueva York el 31 de agosto de 2004.

Bauers anotó la primera carrera de los Cerveceros de manera pintoresca. Con dos outs en la primera entrada ante Bryce Miller (4-7), conectó un doble.

El venezolano William Contreras pegó un sencillo, y el tiro del cubano-mexicano Randy Arozarena desde el jardín izquierdo hacia el plato superó con facilidad a Bauers, quien, al deslizarse, manoteó el guante del receptor Cal Raleigh.

Raleigh dejó caer la pelota y Bauers se lanzó de vuelta al plato.

El jonrón de Yelich puso la pizarra 6-0 en la quinta. Hamilton se voló la barda en la sexta para el 9-0, y el 22do jonrón de Bauers más tarde en el inning dejó la situación en 11-0.

Milwaukee anotó nueve veces en la octava ante el infielder venezolano de los Marineros Leo Rivas, incluido el jonrón de su compatriota Lara, el primero de su carrera.

Kyle Harrison (10-3), quien permitió ocho carreras (tres limpias) en 4 2/3 entradas durante su apertura anterior, limitó a los Marineros a dos hits en cinco innings. Shane Drohan trabajó dos entradas, Grant Anderson lanzó la octava y el receptor dominicano Gary Sánchez completó el juego de cinco hits, sorteando dos imparables en la novena mientras realizó varios lanzamientos por debajo de las 40 mph.

Las cuatro carreras impulsadas de Hamilton fueron la mayor cifra de su carrera. Yelich y Lara también remolcaron cuatro carreras cada uno, y Garrett Mitchell conectó cuatro hits.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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