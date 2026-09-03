Cerúndulo espanta sus fantasmas de la segunda ronda en el US Open

Francisco Cerúndolo reacciona durante su partido contra Jan-Lennard Struff en la segunda ronda del US Open, el jueves 3 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth) AP

Cerúndolo reaccionó destrozando su raqueta en el cemento de la Cancha 5 de Flushing Meadows. Abajo dos sets a uno, el 24to cabeza de serie se iluminó para voltear el marcador y firmar el jueves una victoria 5-7, 7-5, 4-6, 6-2, 6-3.

Al fin logró instalarse en la tercera ronda en Nueva York, donde algo exasperante se había producido en sus tres participaciones previas: una y otra vez sucumbía en el quinto set de su segundo partido.

“Acá se me venía dando nunca, tres segundas rondas seguidas en el quinto set. Con la cuarta, me decía ‘esto no puede ser’", dijo Cerúndulo. “En la cabeza tenía presente que había perdido en la misma cancha en cinco sets el año pasado y no podía permitirlo de nuevo. Ahora se me dio".

Romper la maldición del quinto set en Nueva York justificó su eufórico grito para luego recostarse de espaldas tras sellar su triunfo al cabo de 3 horas y 53 minutos.

“Mi mejor tenis apareció ahí (en los últimos dos sets)”, señaló. “Estoy contento porque apareció un poco el tenis más allá de la lucha y la actitud que puse”.

Esos son atributos que atribuyó a la reciente aportación de su entrenador Nicolás Massú, el doble campeón olímpico chileno que empezó a trabajar con Cerúndulo a partir de junio de este año.

“Fue un poco eso de la garra que él siempre tuvo como jugador”, destacó Cerúndolo. “Ese positivismo y entrega que transmite todo el tiempo. Creo que ganamos un poco por eso porque tenísticamente hoy no estuve muy fino”.

Cerúndolo marcó diferencias con un acumulado de 51 golpes ganadores y 19 aces, cometiendo 39 errores no forzados. Gruff, por su lado, totalizó 53 errores no forzados.

El siguiente rival del argentino de 28 años será el estadounidense Taylor Fritz, el noveno preclasificado que vapuleó 6-0, 6-1, 6-1 al italiano Mattia Bellucci. El historial directo entre ambos se encuentra 1-1.

Y Cerúndulo quiso subrayar que su repunte final no obedeció a haber azotado su raqueta.

“No te voy a decir que está bien, la verdad que no es un buen ejemplo, ni estoy contento ni orgulloso de lo que hice”, afirmó. “Fue lo que me salió en el instante. Jugué dos buenos sets después, pero no fue por romper la raqueta”.

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FUENTE: AP