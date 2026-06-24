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Cepeda reconoce el triunfo del conservador De la Espriella en el balotaje presidencial de Colombia

BOGOTÁ (AP) — El progresista Iván Cepeda reconoció el miércoles el triunfo del conservador Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial de Colombia luego de cuestionar los resultados del conteo preliminar que le habían dado al segundo la mayoría de los votos.

“He decidido aceptar el resultado... que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”, dijo Cepeda en una conferencia de prensa.

Cepeda, aliado político del presidente Gustavo Petro, había pedido pidió la revisión de decenas de miles de mesas de votación por presuntas irregularidades y dijo que esperaría el veredicto del escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral, la autoridad que declara al ganador de la elección.

El conteo preliminar de la Registraduría, encargada de la logística de las elecciones el día de la votación, ubicó a De la Espriella con 49,66% de los votos y a Cepeda con 48,70%. La diferencia entre ambos es de más de 250.800 sufragios.

Se trata de la segunda votación con la diferencia más estrecha en un balotaje de las últimas tres décadas en Colombia.

Petro, quien también había cuestionado la transparencia del sistema electoral, pareció reconocer que De la Espriella lo sucedería al asegurar en la noche del martes que “estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar. Empezará el empalme (transición) y mi retirada”, escribió en la red social X.

FUENTE: AP

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