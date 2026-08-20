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CEPAL: América Latina y el Caribe crecerán un tímido 2,2% este año en un contexto global deteriorado

SANTIAGO (AP) — América Latina y el Caribe crecerán este año un tímido 2,2% y para el próximo se prevé una expansión de 2,5% en medio de un ambiente de deterioro global, según un informe divulgado el jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Si bien la región ha logrado “preservar importantes avances en materia de estabilidad macroeconómica”, las economías permanecen atrapadas en la senda de bajo crecimiento.

"Necesitamos elevar la inversión y la productividad y, al mismo tiempo, avanzar hacia una formalización productiva que fortalezca las capacidades de las personas y de las empresas, amplíe la protección social y genere más empleos formales de calidad”, expresó en un comunicado el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En su informe el organismo advirtió que, de mantenerse las proyecciones, la región completará cinco años con un crecimiento promedio cercano al 2,3%, una tasa que consideró “insuficiente para elevar de manera sostenida el ingreso por habitante, cerrar las brechas de desarrollo".

La desaceleración prevista para este año obedece al deterioro del contexto internacional —marcado por un menor crecimiento mundial, volatilidad financiera y presiones en los mercados de energía—, pero también a condiciones internas.

“La principal limitación al crecimiento regional es de carácter estructural: bajos niveles de inversión, escaso crecimiento de la productividad, menor dinamismo en la generación de empleo formal y una elevada y persistente informalidad laboral”, explicó la CEPAL.

Agregó que la región registrará ritmos de crecimiento distintos: mientras América del Sur crecería un 2,5% tanto en 2026 como en 2027, en América Central la expansión sería de 1,6% este año y 2,8% el próximo. Los resultados se ven lastrados por las contracciones esperadas para Cuba, donde se proyecta una retracción de 10,3% este año, y Haití, con una desaceleración de 1,9%.

En 2025, la CEPAL indicó que la región había cerrado con una expansión de 2,4%. Sin embargo, este año las economías deberán navegar por un escenario más complejo, donde las “rivalidades geopolíticas y la disrupción del suministro energético han elevado los precios del petróleo, los fertilizantes y el transporte”.

Estos factores, sumados a las elevadas tasas de interés y la apreciación del dólar, podrían endurecer las condiciones de financiamiento de las economías emergentes. Para hacer frente al complejo tablero internacional, el organismo propuso impulsar la formalización productiva, lo que "permitiría mejorar la calidad del empleo, ampliar la protección social y reducir desigualdades", concluyó.

FUENTE: AP

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