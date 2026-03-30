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CEO de Air Canada se jubilará este año tras críticas a su mensaje sólo en inglés sobre choque

TORONTO (AP) — Air Canada anunció el lunes que su director ejecutivo Michael Rousseau se jubilará más adelante este año tras ser criticado por su mensaje de condolencias sólo en inglés tras el mortal accidente ocurrido este mes en Nueva York.

ARCHIVO - Funcionarios investigan el lugar, el lunes 23 de marzo de 2026, donde un avión de Air Canada quedó detenido tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, poco después de aterrizar la noche del domingo en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, archivo)
ARCHIVO - Funcionarios investigan el lugar, el lunes 23 de marzo de 2026, donde un avión de Air Canada quedó detenido tras colisionar con un camión de bomberos de la Autoridad Portuaria en el aeropuerto LaGuardia, poco después de aterrizar la noche del domingo en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, archivo) AP

La mayor aerolínea de Canadá, con sede en la provincia francófona de Quebec, indicó que Rousseau comunicó a la junta directiva que se marchará a más tardar al final del tercer trimestre.

Canadá es un país oficialmente bilingüe, y el primer ministro Mark Carney había señalado que el mensaje sólo en inglés evidenciaba una falta de compasión y de criterio. El primer ministro de Quebec y otras personas pidieron que el ejecutivo de la aerolínea renunciara.

Antoine Forest, uno de los dos pilotos que murieron en el accidente en el Aeropuerto LaGuardia, era un quebequense francófono. Forest y Mackenzie Gunther fallecieron cuando el vuelo de Air Canada Jazz procedente de Montreal chocó con un camión de bomberos en la pista poco después de aterrizar.

La mayor aerolínea de Canadá tiene su sede central en Montreal. Rousseau ya había sido criticado anteriormente por no hablar francés. Difundió su mensaje de condolencias en video en inglés, con subtítulos en francés. La Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales ha recibido cientos de quejas al respecto.

Steven MacKinnon, ministro de Transporte de Canadá, agradeció a Rousseau en una publicación en redes sociales y afirmó que el gobierno seguirá trabajando estrechamente con Air Canada para garantizar que "brinde un servicio seguro, confiable, asequible y bilingüe a todos los canadienses”.

El primer ministro de Quebec, François Legault, recordó que cuando Rousseau fue nombrado presidente de la aerolínea en febrero de 2021, prometió aprender francés.

La identidad de Quebec ha sido motivo de controversia desde la década de 1760, cuando los británicos completaron su toma de lo que entonces se llamaba Nueva Francia. Aproximadamente el 80% de Quebec es francófono. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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