Centro y sur de EEUU agobiados por sofocante ola de calor

El sol brilla sobre una salvavidas mientras vigila una playa en el lago Harriet durante una alerta por calor extremo, el lunes 13 de julio de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Se pronosticaron índices de calor superiores a 40,5 Celsius (105 grados Fahrenheit) desde Memphis hasta Montana y hasta Las Vegas. Algunas partes del suroeste podrían registrar temperaturas de hasta 49 C (120 grados Fahrenheit), según el Servicio Meteorológico Nacional.

Las condiciones sofocantes son el resultado de otra cúpula de calor —un fenómeno en el que las condiciones atmosféricas atrapan el calor, acentuando y prolongando temperaturas ya elevadas.

En gran parte del país, el calor brutal está previsto a continuar.

“Parece que la ola de calor va a permanecer prácticamente estacionaria toda la semana”, declaró Bob Oravec, experto del servicio meterológico.

Podría haber algo de alivio en el centro de Estados Unidos hacia el próximo fin de semana, pero incluso eso podría ser temporal, añadió Oravec.

Las autoridades advirtieron que los niños y los adultos mayores, junto con personas con ciertas afecciones médicas, corren un riesgo especialmente alto de sufrir reacciones graves, incluida la insolación. Los expertos recomiendan buscar aire acondicionado o un centro de enfriamiento, asegurarse de beber suficiente agua y limitar el tiempo bajo el sol directo.

La parte continental de Estados Unidos soportó la segunda primera mitad del año más calurosa registrada en 2026, según el seguimiento de las temperaturas promedio realizado por los Centros Nacionales de Información Ambiental.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP