Celtic, descontento por el retraso del inicio de la defensa del título por conciertos y juegos

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El entrenador del Celtic, Martin O'Neill, celebra con el trofeo tras ganar la final de la Copa de Escocia masculina en Glasgow, Escocia, el sábado 23 de mayo de 2026. (Andrew Milligan/PA vía AP) AP

En lugar de jugarse el sábado o el domingo anteriores, el encuentro del Celtic en casa contra el Dundee se ha aplazado hasta el lunes 3 de agosto.

“Nos han dicho que no hay alternativa debido a que Police Scotland no puede respaldar el partido en un fin de semana que coincide con otros eventos”, señalaron:

Ese fin de semana hubo actuaciones del DJ Calvin Harris en otros puntos de Glasgow, además de pruebas de ciclismo en pista del velódromo situado frente al estadio del Celtic.

Cuando el Celtic es campeón de liga, el club llama a su primer partido de la temporada siguiente “Champions Flag Day” porque se iza una bandera en el centro del campo entre los vítores de los aficionados.

“Está claro que nuestra prioridad siempre serán nuestros aficionados y, con cualquier criterio, celebrar el Champions Flag Day un lunes por la tarde-noche es decepcionante”, añadió el club.

“Le hemos planteado reiteradamente esta cuestión a Police Scotland y a la SPFL para evitar esta programación”, indicó el club.

El club agregó que considera “firmemente que debería haberse facilitado un horario de fin de semana en interés de ambos equipos, de ambas aficiones y del estatus del partido”. El Celtic venció al Hearts para conquistar el título en circunstancias extraordinarias al final de la temporada pasada. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP