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Cease y bullpen dan triunfo a la Americana por 4-0 ante la Nacional en el Juego de Estrellas

FILADELFIA (AP) — Dylan Cease ponchó a los tres bateadores en la primera entrada y se combinó con 10 relevistas para permitir apenas tres hits, en una demostración de dominio desde el montículo que llevó a la Liga Americana a vencer la noche del martes por 4-0 a la Liga Nacional en el Juego de Estrellas.

Los fuegos artificiales estallan durante el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre la Liga Americana y la Liga Nacional, el martes 14 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum)
Los fuegos artificiales estallan durante el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre la Liga Americana y la Liga Nacional, el martes 14 de julio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Matt Slocum) AP

Cody Bellinger conectó un sencillo de dos carreras y Ben Rice le siguió con un sencillo impulsor en la primera entrada ante el dominicano Cristopher Sánchez, de los anfitriones Filis de Filadelfia.

El cubano Miguel Vargas, de los Medias Blancas de Chicago, añadió un jonrón en la octava entrada ante Justin Wrobleski, de los Dodgers de Los Ángeles, quien lanzaba en su cumpleaños número 26, para el único extrabase del juego. La Liga Americana ganó por 18ª vez en 23 juegos y mantiene una ventaja global de 49-45-2.

Sencillos del dominicano Juan Soto en la cuarta, Pete Crow-Armstrong en la octava y el también nacido en República Dominicana Otto Lopez en la novena fueron los únicos hits de la Liga Nacional, que no logró avanzar a ningún corredor más allá de la primera base.

Los lanzadores se combinaron para 27 ponches, 15 de ellos por serpentineros de la Liga Americana.

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FUENTE: AP

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