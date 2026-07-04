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Cease poncha a 9 en 7 entradas y Azulejos blanquean 2-0 a Marineros en revancha de ALCS

SEATTLE (AP) — Dylan Cease ponchó a nueve en siete sólidas entradas para guiar a los Azulejos de Toronto a una victoria el viernes por la noche por 2-0 sobre los Marineros de Seattle en una revancha de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año pasado.

El lanzador abridor de los Azulejos de Toronto, Dylan Cease, lanza contra los Marineros de Seattle durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
El lanzador abridor de los Azulejos de Toronto, Dylan Cease, lanza contra los Marineros de Seattle durante la primera entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

Andrés Giménez, de Venezuela, conectó un doble impulsor y anotó cuando el dominicano Vladimir Guerrero Jr. pegó un sencillo ante el abridor de los Marineros, el también dominicano Luis Castillo, en la tercera entrada.

Cease (5-4) permitió tres hits y otorgó una base por bolas y Louis Varland lanzó una novena de un hit para apuntarse su décimo octavo salvamento.

Castillo (3-7) permitió cinco hits en seis entradas. Dio una base por bolas y ponchó a cuatro.

Seattle conectó cuatro hits y se ponchó 12 veces.

Los Marineros (45-44) quedaron a medio juego del líder del Oeste de la Liga Americana, Texas (45-43).

Los equipos se enfrentaron por primera vez desde que los Azulejos vencieron a Seattle 4-3 en casa en el Juego 7 de la SCLA de 2025. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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