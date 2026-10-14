Cavan Sullivan, con 17 años, asoma como la futura gran estrella del fútbol estadounidense

El delantero estadounidense Cavan Sullivan durante el partido amistoso contra Chile, el 29 de septiembre de 2026, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

Como la mayoría de los adolescentes en esta época del año escolar, Sullivan también tiene en mente la educación superior. Planea comenzar cursos en línea en la Universidad de Syracuse en la primavera.

“Ahora mismo, estoy en casa como que simplemente sin hacer nada”, comentó Sullivan. “Será agradable volver a tener tareas y trabajo que hacer”.

Puede que Sullivan esté deambulando por la casa con sus estudios en pausa.

En la cancha, el delantero de 17 años nunca ha estado más ocupado, ni ha rendido mejor, ya sea liderando el ataque de un Filadelfia Union inmerso una racha de 13 partidos sin perder en la MLS o anotando su primer gol con la selección nacional, uno que dejó boquiabiertos y elevó las expectativas de que sí, quizá, realmente sea la próxima gran esperanza de los estadounidenses.

Sullivan ha evolucionado hasta el estrellato que se le pronosticaba desde los días en que pateaba el balón con sus hermanos dentro y fuera de su casa en el noreste de Filadelfia. Equipos europeos lo observaron cuando estaba en la primaria. Firmó con el Union a los 14. Se comprometió a jugar con el Manchester City cuando cumpla 18.

Los Juegos Olímpicos y el Mundial de 2030 están al alcance del rubio de cabello rapado, que podría lograr lo que Freddy Adu, Landon Donovan, Christian Pulisic y otros prospectos “imperdibles” que al final no cumplieron no consiguieron: meter a Estados Unidos dentro de la élite del fútbol de selecciones.

“Por supuesto, como jugador, siempre me gusta imaginarme y manifestar cosas”, expresó Sullivan.

Sullivan mantiene los pies en la tierra

Sullivan ha mantenido su ego a raya incluso cuando todos quieren una parte del prospecto más codiciado del fútbol. Incluso Bryce Harper, el toletero de los Filis de Filadelfia y otra antigua sensación adolescente, se dejó ver en Subaru Park el fin de semana para ver a Sullivan registrar una asistencia en la más reciente victoria del Union.

“Está genial”, señaló Sullivan. “No es necesariamente normal para mucha gente. Pero para mí, el mismo mensaje de siempre, de mis padres y de mí mismo, es mantener la cabeza baja y seguir trabajando. Todavía no he logrado lo que quiero lograr”.

Había logrado muchísimo antes de ser adolescente. Antes de poder conducir. Antes de poder beber legalmente.

Sullivan suma siete goles y 13 asistencias con el Union, que de manera improbable transformó un mal comienzo bajo el exentrenador Bradley Carnell en una racha de 13 partidos sin perder, incluidas siete victorias consecutivas, bajo el técnico interino Ryan Richter, de cara al partido del miércoles por la noche en el campo del Chicago Fire.

Richter, quien comenzó su carrera como entrenador con la academia del Union en 2018, ha visto a Sullivan desenvolverse con éxito jugando a un nivel de élite contra chicos y profesionales mucho mayores que él, además de trabajar con humildad y desviar elogios interminables.

“Para mí, es el niño de 8 años corriendo como loco y haciendo algo increíble en la cancha”, dijo Richter. “Ese sigue siendo el niño que veo. No creo que nadie aquí, porque ha sido parte de esto durante tanto tiempo, lo vea como algo más que un gran jugador al que queremos ver seguir mejorando”.

El hermano mayor, Quinn Sullivan —mediocampista del Union como su hermano, que ha jugado con la selección nacional—, afirmó que nunca tiene que frenar a Cavan para que no se le suban los humos. Incluso cuando su seguimiento en Instagram se acerca a 500.000, con otros 318.000 más en TikTok.

“No creo que necesite ayuda para manejarlo”, comentó Quinn Sullivan. “Lo hace bien. Nos reímos y bromeamos sobre algunas de las cosas que se dicen”.

La mayoría de las cosas que se dicen, se escriben, se publican o se suben a TikTok sobre Cavan inevitablemente rematan la cadena de momentos históricos que llenan su biografía deportiva.

Cavan Sullivan es joven, como lo muestran sus logros

Con 14 años y 293 días, se cree que Sullivan fue el jugador más joven en aparecer en un partido de cualquier liga profesional importante de deportes en Norteamérica, cuando debutó con el Union en julio de 2024.

Ha acumulado una lista de reconocimientos construida alrededor de una distinción recurrente: el más joven.

Con 16 años, 4 meses y 29 días, el goleador estadounidense más joven en un partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Con 17 años y cinco días, el anotador más joven en la historia de la selección masculina de Estados Unidos. Con 17 años y dos días, el jugador más joven en ser nombrado Jugador del Mes de la MLS.

Sullivan siempre conservará el título de “el más joven” en su familia. Sus hermanos gemelos, ambos jugadores de Saint Joseph’s, son dos años mayores que él, mientras que Quinn tiene 22.

“Tiene esa mentalidad de hermano menor, amigo”, dijo Quinn Sullivan. “Ha tenido que pelear toda su vida”.

Quinn Sullivan ha jugado con la selección nacional en amistosos y eliminatorias, y los hermanos han soñado con integrar la convocatoria juntos, y quizá incluso devolverle algo de brillo a Estados Unidos en el Mundial.

Mauricio Pochettino asumió el mando de la selección nacional en octubre de 2024 y llevó a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial de este año, donde los coanfitriones del torneo quedaron eliminados tras una derrota 4-1 ante Bélgica. Cavan Sullivan contó que el consejo que recibió de Pochettino para su primera concentración fue simple: “Sé tú mismo, pase lo que pase; cuando vuelvas con tu club y cuando vuelvas con la selección”.

Sullivan, que cumplió 17 años el 28 de septiembre, volverá con la selección nacional.

Su momento de irrupción llegó con un gol sencillamente deslumbrante: sacó un zurdazo desde 35 metros por encima de la cabeza del portero mexicano Raúl Rangel y hacia la red.

“Fue, sinceramente, muy especial debutar y marcar un gol”, manifestó Sullivan. “Momentos increíbles durante esas dos semanas”.

Pochettino dijo después del triunfo 3-0 sobre México que existe la necesidad de proteger a Sullivan y a otros posibles destacados del futuro, como Julian Hall, y de respaldar a un grupo de jugadores talentosos para que crezca en la dirección correcta.

“Es increíble tener a este jugador tan talentoso”, dijo Pochettino sobre el más brillante del grupo.

El futuro sigue siendo prometedor para Sullivan, aunque persisten las dudas

Donovan, quien ganó seis Copas de la MLS y tiene el premio al Jugador Más Valioso de la liga nombrado en su honor, advirtió en su pódcast que moderaba sus elogios porque ha visto a futuras estrellas, a menudo ungidas como el próximo Pelé —como Adu—, apagarse “una y otra vez”.

“En algún momento habrá un próximo superastro”, dijo Donovan. “Podría ser Cavan. Espero que sea Cavan”.

El Manchester City está sacudido por el veredicto sobre infracciones a las reglas financieras, lo que también podría alterar el futuro profesional de Sullivan.

El futuro inmediato de Sullivan está claro: intentar guiar al Union a su primer campeonato de la Copa MLS y seguir haciendo jugadas que podrían convertirlo en el rostro indiscutible del fútbol estadounidense.

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FUENTE: AP