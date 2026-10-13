Catedral de La Habana ilumina su fachada con vitral como símbolo de esperanza en tiempo de crisis

Una vista general de "La Madonna Luminosa", un vitral temporal en la Catedral de La Habana, durante un apagón, el martes 13 de octubre de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa) AP

“Los óculos son pequeñas hendiduras en las fachadas que dejan entrar la luz y creo que, en este momento, lo que más necesita Cuba es esa luz y compartirla entre todos”, dijo el padre Yosvany Carvajal, párroco de la Catedral y rector del Centro Cultural Padre Félix Varela, en declaraciones a The Associated Press,

El vitral –el óculo— de casi tres metros de altura, se encuentra ubicado sobre la puerta principal del templo del siglo XVIII y es el primer paso en un proceso de restauración necesario para evitar el deterioro adicional de la ornamentación. La obra lleva el nombre de “Madonna Luminosa” y fue creada por el artista cubano Aluan Argüelles.

La obra muestra a la virgen en tonos amarillos y azules con un singular movimiento en el diseño de su manto que destaca la iluminación

El vitral iluminado permanecerá en la fachada del templo por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año, explicó el padre Carvajal. La Catedral festejará su aniversario 250 en 2027 y para entonces se tiene previsto que ya esté colocada la obra original restaurada.

Cuba atraviesa una complicada situación económica y social a partir del cerco energético y financiero impuesto por Estados Unidos en enero pasado como herramienta de presión para un cambio en el modelo de gobierno de la isla, agudizando la crisis al dejar al país prácticamente paralizado en todos sus sectores.

Apagones de más de 30 horas , carestía, desabasto de productos básicos y medicinas, recortes de horario en los centros de trabajo y jornadas perdidas son algunas de las consecuencias que el cerco ha provocado entre la población.

El proyecto de restauración de la Catedral de La Habana fue financiado a través de una recaudación de fondos realizada por la ONG Cuba Foundation, con sede en Nueva York.

“Nos enfocamos en apoyar al sector privado en Cuba, obviamente pasando por las regulaciones norteamericanas y de Cuba”, explicó el fundador de Cuba Foundation, Gustavo Arnavat, a la AP. Añadió que para él era una prioridad restaurar el óculo antes de que se perdiera del todo.

En el marco de las peores sanciones impuesta a la isla en décadas, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a finales de septiembre restricciones adicionales para los viajes desde Estados Unidos a la isla, en particular en lo referente a permisos académicos o intercambios, además de limitar las cuentas bancarias de empresarios isleños en Estados Unidos.

Arnavat aclaró que las sanciones no alcanzan a esta iniciativa, aunque reconoció que las medidas de este tipo suelen entorpecer los acercamientos binacionales.

“Las políticas del presidente Trump desde su primer mandato, que no cambiaron mucho durante Biden, han causado mucho ruido en los Estados Unidos. Entonces hay gente que es muy cautelosa, no sabe y tiene la impresión de que no se puede venir a Cuba… y claro no se puede venir como turista, pero se puede venir a apoyar al pueblo cubano”, sostuvo Arnavat.

————-

Siga a Andrea Rodríguez en X: https://x.com/ARodriguezAP

FUENTE: AP